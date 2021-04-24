زياش ينال الإشادة بعد التألق مع تشيلسي الإنجليزي

نوه اللاعب بينجامين تشايلويل، الظهير الأيسر لنادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، بالأداء الجيد الذي ظهر به الدولي المغربي حكيم زياش، بقميص “البلوز” خلال الفترة الأخيرة، بعد أن قاد فريقه لتحقيق مجموعة من الانتصارات، أهمها بلوغ نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، على حساب مانشستر سيتي في “المربع الذهبي”.

وقال تشايلويل في تصريح للموقع الرسمي للنادي “اللندني”: “نحن سعداء للغاية بما يُقدمه زياش الذي استعاد الكثير من إمكانياته بشكل تدريجي، وقد بدأ يستثمر على نحو جيد الفرص التي يمنحها له المدرب توماس توخيل.

وأضاف المتحدث نفسه: “زياش واجه بعض المشاكل في البداية، ما جعل أداءه لا يتطابق مع الإمكانيات التي يتمتع بها، وقد تدارك الكثير، حيث سجلنا أهدافا مهمة في دوري أبطال أوروبا وفي غيرها من المسابقات، كما سجل هدف الفوز الذي وضعنا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي”.

وتابع المدافع الإنجليزي الشاب: “الجميع في تشيلسي، يتمنون أن يُواصل زياش تسجيل الأهداف، لأنه يمر بفترة صعبة بسبب الإصابات التي تعرض لها، وقد نجح في إقناع الجميع بأنه بدأ يُقدم مستوى جيد ونحن سعداء لذلك”.

واختتم: “العديد من اللاعبين القادمين من خارج إنجلترا، يؤكدون لنا أن اللعب في “البرميرليغ” مختلف تماما عن باقي البطولات، لأن هذه المسابقة تعتمد على الجانب البدني والاندفاع، وهذا الأمر يحتاج لبعض الوقت للتكيف معه، ونحن سعداء في “البلوز” لأن اللاعبين الجدد يستطيعون تسجيل الأهداف”.

وكان زياش قد انتقل إلى الفريق “اللندني” الصيف الماضي، قادما من أجاكس أمستردام الهولندي، غير أنه واجه بعض الصعوبات في البداية، خاصة بعد تعاقد “البلوز” مع المدرب الألماني توماس توخيل، علما أن النجم المغربي قد سجل هدف الفوز لفريقه الأسبوع الماضي في شباك مانشستر سيتي، لحساب نصف نهائي كأس الاتحاد.