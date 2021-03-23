سائح صيني ينتحر في ظروف غامضة بشفشاون‬

وضع سائح من جنسية صينية، الثلاثاء، حدا لحياته، بعدما ألقى بنفسه من علو شاهق وسط حي الصبانين بمدينة شفشاون، وفق ما أفادت به مصادر محلية هسبريس.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن الهالك عمد إلى الارتماء من الطابق الرابع لعمارة سكنية بالحي سالف الذكر في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة، مشيرة إلى أن السائح الصيني كان يكتري شقة بهذه العمارة السكنية منذ قرابة أسبوع.

وقد انتقلت عناصر الشرطة القضائية وتقنيو مسرح الجريمة وعملوا على توجيه جثة الهالك صوب مستودع الجثامين بمدينة شفشاون، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للوقوف على الأسباب الحقيقية للواقعة.