سائح صيني ينتحر في ظروف غامضة بشفشاون‬

سائح صيني ينتحر في ظروف غامضة بشفشاون‬
صورة: أرشيف
الثلاثاء 23 مارس 2021 - 21:19

وضع سائح من جنسية صينية، الثلاثاء، حدا لحياته، بعدما ألقى بنفسه من علو شاهق وسط حي الصبانين بمدينة شفشاون، وفق ما أفادت به مصادر محلية هسبريس.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن الهالك عمد إلى الارتماء من الطابق الرابع لعمارة سكنية بالحي سالف الذكر في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة، مشيرة إلى أن السائح الصيني كان يكتري شقة بهذه العمارة السكنية منذ قرابة أسبوع.

وقد انتقلت عناصر الشرطة القضائية وتقنيو مسرح الجريمة وعملوا على توجيه جثة الهالك صوب مستودع الجثامين بمدينة شفشاون، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للوقوف على الأسباب الحقيقية للواقعة.

انتحار حي الصبانين شفشاون صيني

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‫تعليقات الزوار

8
  • كاين شي سر
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 21:26

    كاين شي ير فهاد شفشاون، وبزاف على هاد الانتحارات، كل اسبوع انتحار، يا اما قاتل متسلسل يا اما شي حاجة في الماء

    21
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  • شاوني
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 21:29

    شفشاون مدينة الانتحار بامتياز.. لكل الأجناس وليس حكراً على أبناء المنطقة فقط.. للأسف، هذه المدينة الجميلة لا تستحق هذه السمعة.

    39
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  • أسرار
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 21:29

    لا حول ولا قوة إلا بالله المنتحر دافعه اليأس والقنوط والأفكار السودوية اللهم أختم لنا بالإيمان والتقوى آمين.

    27
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  • Mouatene
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 21:30

    شيئ غريب ليس الشفشاونيون وحدهم من ينتحر ,ولكن حتى السياح الاجانب ,هذا يوحي بان هناك شيئ ما ???!!! ربما الجن

    16
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  • دوار
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 21:35

    الوضع خطير ووجب على الدولة ان تتحرك وتفتح تحقيق في ظاهرة الانتحار في هده المدينة خصوصا مع انتحار سياح فالأمر مختلف ومحير كثيرا

    24
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  • عثمان بن زعفان
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 21:38

    من عاشر قوما اربعين يوما اصبح منهم، المغرب بلد المنتحرين رقم 1 في العالم فلابد ان يحل الصيني مشاكله بنفس الطريقة التي يحل بها المغاربة مشاكلهم الا وهي طريقة الانتحار وبالضبط فاليوم هو اليوم السابع منذ انتحار احدهم، اذن فقد انتهت المهلة المخصصة للانتحار وكان لزاما ان ينتحر احدهم هذا الاسبوع في بلدنا المغرب .

    -44
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  • adil Madrid
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 21:39

    هل أصبحت مدينة الشاون قبلة للمنتحرين من أنحاء العالم أم مادا
    كلما فتحنا للإطلاع على الأخبار نجد أن هناك منتحر من الشاون ومنذ مدة
    يجب فتح تحقيق في هدا الأمر واستشارة فقهاء الدين في الأمر لربما يعيشون معهم شياطين يستدرجون الضحايا للانتحار لأن الأمر غريب جدا ونسأل الله السلامة وحسن الخاتمه

    11
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  • محمد
    الثلاثاء 23 مارس 2021 - 21:40

    ربما هناك سفاحا ما؟ الشاون تعرف حالات انتحار شهريا ،بكل صراحة هناك علامة استفهام على ما يحدث في الشاون

    17
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