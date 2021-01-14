سائقة طاكسي في تطوان

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‫تعليقات الزوار

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  • و بغيت نركب
    الخميس 14 يناير 2021 - 21:08

    شنو فيها مواطن صالح كامل الحقوق بغا يركب شنو فيها

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  • مواطن2
    الخميس 14 يناير 2021 - 21:35

    جار لي صيدلي اتبادل معه الحديث من حين لآخر حكى لي بحكم دراسته في روسيا الكثير عن الحياة الاجتماعية للمواطنين.ومن بين ما حكى لي عمل المرأة.قال لي بانها تمتهن جميع الحرف. حتى انها تعمل في البناء. ووصف لي المرأة وهي تبني وتلبس الجدران بالاسمنت وهي فوق السرير الخاص بالمساحات المرتفعة وحالة الطقس باردة جدا. وانها تعمل في جميع المجالات التي تخص الرجال. ومن بين التفاصيل انه كان يتردد كثيرا على اسرة زوجته الروسية وكان يصف لي طريقة تغذيتهم بكل دقة.قال لي بان العائلة الروسية بعد الانتهاء من الاكل لا تجد على المائدة ذرة خبز او بقايا الاكل.كل شيء محسوب بدقة متناهية.كان يختم حديثه بعبارة يرددها دائما ” روسيا دولة منضبطة ” تحترم فيها القوانين من طرف المواطنين وتطبق بكل دقة. وليس من الغريب ان تكون المراة المغربية سائقة تاكسي او عاملة في البناء. كلها اعمال شريفة.

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