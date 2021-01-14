سائقة طاكسي في تطوان

أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار2
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
21:24
شرطة الناظور تحبط تهريب 5 أطنان من "الشيرا"
-
21:11
"كورونا" يصيب برلمانيا وزوجته بمدينة الفنيدق
-
20:40
المغرب يفرط في هزم الجزائر بـ"مونديال اليد"
-
20:38
توقيف الشيخة "طراكس" .. غرامات ومتابعة قضائية
-
19:31
الجزائر تتقاسم حصة "لقاح كورونا" مع تونس
-
19:18
إيداع صاحب قناة "بلا حدود" السجن المحلي عكاشة
-
18:32
مقتل خمسة مدنيين في انفجار قنبلة بالجزائر
-
18:08
نواب "الأحرار" يؤيدون عطلة رأس العام الأمازيغي
-
17:21
إضراب شامل يهدد أسواق الدار البيضاء بالإغلاق
-
16:09
الأمن يحبط محاولة للهجرة السرية بمدينة مرتيل
-
15:27
بيضاويون يتخوفون من الإبقاء على "الحجر المؤقت"
-
14:16
نواب يتساءلون عن تدابير إنقاذ المتشردين من البرد
شنو فيها مواطن صالح كامل الحقوق بغا يركب شنو فيها
جار لي صيدلي اتبادل معه الحديث من حين لآخر حكى لي بحكم دراسته في روسيا الكثير عن الحياة الاجتماعية للمواطنين.ومن بين ما حكى لي عمل المرأة.قال لي بانها تمتهن جميع الحرف. حتى انها تعمل في البناء. ووصف لي المرأة وهي تبني وتلبس الجدران بالاسمنت وهي فوق السرير الخاص بالمساحات المرتفعة وحالة الطقس باردة جدا. وانها تعمل في جميع المجالات التي تخص الرجال. ومن بين التفاصيل انه كان يتردد كثيرا على اسرة زوجته الروسية وكان يصف لي طريقة تغذيتهم بكل دقة.قال لي بان العائلة الروسية بعد الانتهاء من الاكل لا تجد على المائدة ذرة خبز او بقايا الاكل.كل شيء محسوب بدقة متناهية.كان يختم حديثه بعبارة يرددها دائما ” روسيا دولة منضبطة ” تحترم فيها القوانين من طرف المواطنين وتطبق بكل دقة. وليس من الغريب ان تكون المراة المغربية سائقة تاكسي او عاملة في البناء. كلها اعمال شريفة.