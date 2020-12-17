سائقو طاكسيات يثمنون اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء

نظمت جمعية الشاوية لسيارات الأجرة بسطات، اليوم الأربعاء، مسيرة حاشدة، لتثمين التدخّل الحكيم للجيش المغربي لفتح معبر الكركارات، والإشادة بالقرار الأمريكي الأخير الذي اعترف بسيادة المغرب على الصحراء، معتبرين ذلك انتصارا تاريخيا للدبلوماسية المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس.

وردّد المشاركون في المسيرة التضامنية، التي انطلقت من محطّة سيارات الأجرة الخاصة باتجاه الدار البيضاء مرورا بمقر بلدية سطات وصولا إلى عمالة الإقليم عبر شارع الحسن الثاني، أناشيد وطنية حماسية، للتعبير عن انخراطهم التامّ في الجهود الوطنية للدفاع عن حوزة التراب المغربي.

حميد رشيد، رئيس جمعية الشاوية لسيارات الأجرة بسطات، قال، في تصريح لجريدة هسبريس، إن “هذه المسيرة العفوية الحاشدة، التي نظمتها الجمعية، جاءت للتعبير عن انخراط المهنيين في مسار الإشادة بالاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على جميع أراضيه الصحراوية وتغيير خريطته وفتح قنصلية أمريكية بالداخلة، نتيجة المجهودات الدبلوماسية لجلالة الملك”.

ووصف رئيس جمعية الشاوية لسيارات الأجرة بسطات القرار الأمريكي بـ”الشجاع”، إذ إنه “أقبر رسميا طرح تقرير المصير؛ وهو ما أدى إلى انتكاسة وضربة موجعة للكيان الوهمي”.

وأضاف الفاعل الجمعوي ذاته: “في المقابل، سيساهم هذا القرار في الرفع من تنمية الأقاليم الجنوبية، وتشجيع الاستثمار لتحقيق تنمية اقتصادية فاعلة، بمشاركة مجموعة من الدول بالمنطقة كأمريكا وغيرها، التي سارعت إلى فتح قنصلياتها بالصحراء المغربية؛ وهو ما يدل على القفزة السياسية النوعية والاقتصادية الحقيقية التي يعرفها المغرب”.