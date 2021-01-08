سائق ينقل زبائنه مجانا مقابل غناء "كاراوكي" بتايوان

في تايوان، يقوم “تو تشينغ ليانغ”، سائق سيارة أجرة البالغ 57 عاما، دائما بتعديل قبعته الصفراء الجديدة، وفوقها ترتد أضواء الديسكو مع الكمامة الطبية على وجهه، وينطلق بسيارته لنقل الزبائن مجانا مقابل غنائهم “كاراوكي”، الذي هو الغناء من خلال ميكروفون مصحوبا بموسيقى مسجلة مع عرض كلمات الأغنية على الشاشة.

وحسب ما ورد بصحيفة “ذا كارديان”، يقول “ليانغ” ضاحكا: “لا أحد محظوظ مثلي. أخرج من الباب كل يوم مسرعا للذهاب إلى العمل ولا أجلب معي أي أموال. كما أني أقود سيارة أجرة لمدة 27 عاما، وأكسب المال بطلبي من الزبائن غناء الكاراوكي لمدة ثماني سنوات، ثم قمت بتصوير مقاطع فيديو لمدة ستة أعوام؛ إذ صورت 10000 مقطع فيديو”.

كما أن السيارة التي يقودها “تو” وسط العاصمة تايبيه تتوفر على جميع المستلزمات والديكورات لتوفير الراحة الكاملة للزبائن أثناء غنائهم، كالشاشة الأمامية وميكروفون، علاوة على تشغيل مقاطع “يوتيوب” لأي أغنية يمكن التفكير فيها مع كلماتها.