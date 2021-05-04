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تعليقات الزوار1
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22:28
جماهير تحتفي بتتويج "فارسات النخيل" لكرة السلة
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21:12
إتلاف 3 أطنان من المواد الفاسدة بتارودانت
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20:22
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18:15
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17:02
محكمة تخضع "تلميذات التشرميل" للحرية المحروسة
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16:15
الشرطة تمنع مسيرة احتجاحية للطلبة في الجزائر
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16:03
الدرك يحجز كميات مخدرات ضواحي الناظور
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15:24
السلطة توقف صرف منح جمعيات بعين السبع
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14:16
نادي الزمالك المصري يستبعد التعاقد مع أزارو
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13:21
تراجع إيرادات المغرب من أنبوب الغاز الجزائري
الرياضة في رمضان مثل المطر الذي ينزل في الصحراء لا يفيد، بصفتي استاذا للتربية البدنية لا انصح الجائع بالرياضة، بعد الافطار يمكن له ذالك .