سامسونغ تطلق سلسلة جديدة من الشاشات لعشاق الألعاب

أعلنت شركة سامسونغ عن إطلاق سلسلة جديدة من الشاشات المخصصة لعشاق الألعاب، لتوسيع باقة شاشات Odyssey في النطاق الأدنى والمتوسط، ويأتي الموديل الفاخر الجديد بلوحة منحنية WQHD قياس 34 بوصة ومعدل تنشيط صورة يبلغ 165 هرتز.

وأعلنت الشركة الكورية الجنوبية أن السلسلة الجديدة تضم خمسة موديلات؛ وهي الشاشة Odyssey G5 C27G54TQWU المزودة بلوحة قياس 27 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 1440 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 144 هرتز، وعلى غرار جميع موديلات Odyssey تدعم الشاشة الجديدة تقنية FreeSync من AMD.

وبالإضافة إلى ذلك يتوافر الموديل C32G54TQWU المزود بلوحة منحنية QHD قياس 32 بوصة، وكذلك الموديل C35G54TQWU قياس 34 بوصة وبدقة وضوح WQHD مع نسبة باعية تبلغ 21:9.

وتأتي موديلات سلسلة Odyssey G3 بتجهيزات تقنية أقل، حيث تضم هذه السلسلة شاشات غير منحنية تعمل بدقة الوضوح 1080 بيكسل، ويتوافر منها الموديل F24G34TFWU بلوحة قياس 24 بوصة والموديل F27G34TFWU بلوحة قياس 27 بوصة، وتروج شركة سامسونغ لشاشات الألعاب الجديدة من الفئة منخفضة التكلفة من خلال زمن استجابة يبلغ واحد مللي ثانية.