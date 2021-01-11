"سامسونغ" تقدم موديلاتها الجديدة من أجهزة التلفاز

أعلنت شركة سامسونغ عن موديلات 2021 الجديدة من أجهزة التلفاز، وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن باقة الأجهزة الجديدة تضم موديلات Lifestyle الشهيرة والعديد من أجهزة التلفاز Mini-LED وMicroLED بشاشات حتى 110 بوصة.

وأوضحت شركة سامسونغ أنها لا تعتمد في أحدث موديلاتها من أجهزة التلفاز QLED على لمبات LED التقليدية كعناصر إضاءة مثل الموديلات السابقة، ولكنها استخدمت لمبات Mini-LED الأصغر بمقدار 40 مرة، وبدلا من توزيع الإضاءة على مساحة الشاشة بأكملها من خلال استعمال مادة موصلة، فإنها تقوم حاليا باستعمال الكثير من لمبات LED.

وأضافت الشركة الكورية الجنوبية أنه يمكن إعتام الإضاءة في 4096 درجة، وهو ما يتيح قيم أفضل للون الأسود والوصول إلى الحد الأقصى للسطوع لعرض محتويات HDR، وأعلنت شركة سامسونغ عن طرح وحدة Slim One Connect Box الجديدة، والتي يتم من خلالها توصيل كابل واحد فقط بالتلفاز، بينما يتم توصيل جميع الأجهزة الأخرى بهذه الوحدة.

وأعلنت شركة سامسونغ عن طرح خمس سلاسل Neo QLED جديدة، وتضم أجهزة التلفاز 8K الفاخرة، وهي موديلات QN900A وQN800A، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز 4K، والتي تضم موديلات QN95A وQN90A وQN85A، وبالنسبة لعشاق الألعاب فإن أجهزة سامسونغ الجديدة تدعم جميع مزايا HDMI 2.1 الهامة، بما في ذلك تشغيل محتويات 4K بسرعة 120 هرتز.

وبالنسبة لأجهزة التلفاز MicroLED فإنه لا يتم استعمال لمبات LED كإضاءة للخلفية فحسب، بل إنه يتم استبدال البيكسلات نفسها من خلال لمبات RGB-LED دقيقة للغاية، وهو ما يساعد على عرض المحتويات بشكل أكثر تباينا مع عرض اللون الأسود بشكل مثالي، وأكدت الشركة الكورية الجنوبية على عرض نطاق الألوان أدوبي RGB ونطاق الألوان DCI-P3 بشكل كامل، ويمتد العمر الافتراضي إلى ما يصل إلى 100 ألف ساعة.

وتعتزم شركة سامسونغ طرح تلفاز MicroLED في شكل أجهزة التلفاز التقليدية لأول مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، وتأتي هذه الموديلات بشاشة قياس 110 و99 بوصة، بالإضافة إلى بعض الموديلات الأصغر، التي تعتمد على 24 مليون بيكسل ويتم التحكم في لمبات LED بشكل فردي مع عرض المحتويات بدقة 4K، وتبلغ نسبة الشاشة إلى جسم التلفاز 99ر99%، وبالتالي فإن جهاز التلفاز الجديد يبدو أنه بدون إطار تقريبا.