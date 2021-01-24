"سامسونغ" تكشف عن مفتاح رقمي للسيارة

"سامسونغ" تكشف عن مفتاح رقمي للسيارة
صورة : د.ب.أ
الإثنين 25 يناير 2021 - 00:49

أعلنت شركة سامسونغ عن توسيع نطاق خدماتها “Smart Things” “الأشياء الذكية” بالمفتاح الرقمي “Digital Key” للسيارة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن خدمات “Smart Things”، التي تتيح إمكانية التحكم في تجهيزات المنزل الذكي، ستتيح أيضا في القريب إمكانية التحكم في السيارة المتصلة عبر تطبيق الهاتف الذكي.

ومن خلال دمج خدمات سامسونغ في نظام التشغيل جوجل Android Automotive يمكن للمرء على سبيل المثال استدعاء معلومات خاصة بسيارته أو تأمين أو تحرير أقفالها عن بعد أو فتح بوابة المرآب أوتوماتيكيا عند اقتراب السيارة منها أو تحرير أقفال أبواب السيارة عندما يقترب المرء منها ومعه الهاتف الذكي.

وتتعاون سامسونغ حاليا مع العديد من شركات السيارات مثل أودي وبي إم دبليو وفورد وجينيسيس التابعة لهيونداي لتوسيع نطاق استخدامات المفتاح الرقمي.

الأشياء الذكية السيارة المفتاح الرقمي سامسونغ

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