سانشيز: مدريد أفضل حليف للرباط في أوروبا

قال بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إنه “لا يوجد حليف أفضل أو أكبر للمغرب داخل الاتحاد الأوروبي من إسبانيا”، متابعا: “علاقتنا إستراتيجية، ونريد تعزيز هذه العلاقات بناء على محورين: الثقة والاحترام”.
واختار سانشيز أن يوجه رسالته الدبلوماسية إلى المغرب خلال اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي، قائلا: “لا يوجد من هو أفضل من بلدنا للدفاع عن المصالح الإستراتيجية للمغرب مع الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف رئيس الحكومة الإسبانية: “الهجرة تمثل تحديًا مهمًا يجب أن يتصدى له الجميع”، معتبرا أن “العلاقات بين الطرفين تعد ضرورية أيضًا للاتحاد الأوروبي”، وزاد: “نحن نرغب في الحصول على علاقة بناءة قدر الإمكان”.
وتعتبر الحكومة الإسبانية أن ما أسمته “هجوم المغرب على الحدود مع سبتة” تمت تسويته، لكنها “تواجه أزمة إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية”، وفق تعابيرها الخاصة بهذه المعاملات.
وشكر سانشيز مؤسسات الاتحاد الأوروبي على “دعمها إسبانيا واستجابتها القوية والحازمة للأزمة غير المسبوقة التي حدثت الأسبوع الماضي في سبتة”.
كما قال المتحدث نفسه إن “المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والعديد من الحكومات أبدت تضامنها مع إسبانيا عندما رأت صور أعداد كبيرة من المهاجرين”.
وأعادت السلطات الإسبانية، طيلة الأيام السابقة، حوالي 6600 مغربي إلى مدينة الفنيدق المحاذية لسبتة المحتلة، فيما تمكن ما يقرب من 10 آلاف شخص من الوصول إلى الثّغر الإسباني.
وقالت مصادر إسبانية إنه من الصعب تحديد عدد الأشخاص الذين دخلوا سبتة المحتلة، في وقت تشير التقديرات إلى أنه كان هناك ما بين 8000 و10000، ويبدو أن 6600 عادوا إلى المغرب.
وفي، نفس الوقت واحد اعدائه، يقول المثل اذا رأيت صديقك مع عدوك فاعلم انه عدوك ايضا
حكامنا ضسرو وهتزيد تضسرهم وتبجقها ليهم وهيزيدو يسجنو المعارضين والصحافيين وينهبو الميزانيات ويغليو علينا المعيشة
وهاد الحليف بالربح ولا بالخسارة . لانريد حليفا مثلكم. كذوب خائن لاتهمه سوى مصلحته . قال جل وعلى ^^ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (120) صدق الله العظيم. يجب العمل على الوطن من الداخل . تربية تعليم صحة ابتكار اجتهاد تنمية وسنكون بعون الله افضل الأمم. سنكون بذلك خير أمة اخرجت للناس .
دخل معاهم الصهد، خايفنين على مصالحهم ، الصيد البحري وزيد وزيد ،اعترفوا بمغربية الصحراء
نعم أفضل حليف في الغدر والنفاق ككل أعضاء الاتحاد الأوروبي
فعلا ليس في القنافد أمس
كبرها تصغار ههه بداو كيبردو فالدعوى الصحراء المغربية خط أحمر و صديق عدوك هو بمثابة عدوك و إسبانيا عليها أن تختار يا إما المغرب او ان تصطاف الى جانب البوليزاريو
ما هكذا تورد الابل يا سنيور سانشيز… …..
نحن مع الملك و اي قرار يتخده نحن نقبله
السخونية عادت برودة هدا ما كا و عمالة الفراولة مهمة
تماما فالإحترام و الثقة هو ما يجب على إسبانيا أن تتحلى به في علاقتها مع المغرب، لكن مع كامل الأسف مازال التاريخ الإستعماري لإسبانيا يسيطر على عقلية النخبة الحاكمة في إسبانيا
أي احترام وأنتم تحتلون أرضنا؟
أي صداقة وأنتم تطعنوننا من الخلف؟
مغرب الإستقلال ليس هو مغرب ال2020، إما معنا أو ضدنا.
عندما يكون التضامن على أساس حقوق الغير فهدا يسمى تواطؤ واعتداء ، أما بالنسبة لنا نحن المغاربة فوالله إننا لعازمون على تحرير كل شبر من أراضينا ولو اقتضى الأمر الموت في سبيل التحرير ، فغصة سبتة ومليلية والجزر المحتلة تحز في خاطر كل مغربي حر
استقبلتو عدو المغرب بوثاءق مزورة ودعمو بوليزاريو ما كرش فيكوم الخير نتاع المغرب لا من صيد البحري ولا محاربة الهجرة ولا اليد العاملة لي عندكوم طلع لكم الاقتصااد على ضهر المغاربة ودبا تقولو انتما اكبر صديق للمغرب .وانا اقول لايوجد عدو اكبر منكم والجزاءر للمغرب ولاكن الله ينصر محمد السادس والله يحفظو ويبقى تاج فوق رؤوسنا
اللي لاحظت هو ملي كتهضر اسبانيا مكتجبدش غالي ابراهيم، وملي كيهضر بوريطة مكيجبدش الهجرة لسبتة، ههههههخ
كل شيء يشير إلى أن بن بطوش سيكون قادرًا على العودة إلى الجزائر ، إما قبل أو بعد الاستدعاء للمحكمة. إسبانيا مخطئة إذا اعتقدت أن إعادة هذا الرجل إلى الجزائر ، خاصة بنفس الإجراءات ، سيحل المشكلة.
الأخ كيدافع علينا في الإتحاد الأوروبي …. كاين نزعة تكبر في الكلام ديالو.
نعم انهم يتفهمون انهم قدموا خدمة قذرة اعلامية بالتغطية من جانبهم على حرب غزة بشكل محترف قذر
افضل حليف يجب أن يعترف بمغربية الصحراء أما إن كنت تقصد الشق التجاري فإسبانيا هي المستفيدة
جريدة إل إسبانيول الإسبانية كتبت , بأن كبار قادة الجيش الجزائري يزور مدريد , بالتزامن مع آزمة الرباط , وصل الجيش الجزائري يوم الإثنين إلى قاعدة توريخون لعقد قمة مع أركان الدفاع الإسبانية , زيارة طائرة تابعة للقوات الجزائرية من الجزائر العاصمة . وهي طائرة سوبر كينج إير بي تستخدم عادة لنقل الشخصيات ,