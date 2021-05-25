سانشيز: مدريد أفضل حليف للرباط في أوروبا

سانشيز: مدريد أفضل حليف للرباط في أوروبا
صورة: أ.ف.ب
الثلاثاء 25 ماي 2021 - 19:19

قال بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إنه “لا يوجد حليف أفضل أو أكبر للمغرب داخل الاتحاد الأوروبي من إسبانيا”، متابعا: “علاقتنا إستراتيجية، ونريد تعزيز هذه العلاقات بناء على محورين: الثقة والاحترام”.

واختار سانشيز أن يوجه رسالته الدبلوماسية إلى المغرب خلال اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي، قائلا: “لا يوجد من هو أفضل من بلدنا للدفاع عن المصالح الإستراتيجية للمغرب مع الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف رئيس الحكومة الإسبانية: “الهجرة تمثل تحديًا مهمًا يجب أن يتصدى له الجميع”، معتبرا أن “العلاقات بين الطرفين تعد ضرورية أيضًا للاتحاد الأوروبي”، وزاد: “نحن نرغب في الحصول على علاقة بناءة قدر الإمكان”.

وتعتبر الحكومة الإسبانية أن ما أسمته “هجوم المغرب على الحدود مع سبتة” تمت تسويته، لكنها “تواجه أزمة إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية”، وفق تعابيرها الخاصة بهذه المعاملات.

وشكر سانشيز مؤسسات الاتحاد الأوروبي على “دعمها إسبانيا واستجابتها القوية والحازمة للأزمة غير المسبوقة التي حدثت الأسبوع الماضي في سبتة”.

كما قال المتحدث نفسه إن “المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والعديد من الحكومات أبدت تضامنها مع إسبانيا عندما رأت صور أعداد كبيرة من المهاجرين”.

وأعادت السلطات الإسبانية، طيلة الأيام السابقة، حوالي 6600 مغربي إلى مدينة الفنيدق المحاذية لسبتة المحتلة، فيما تمكن ما يقرب من 10 آلاف شخص من الوصول إلى الثّغر الإسباني.

وقالت مصادر إسبانية إنه من الصعب تحديد عدد الأشخاص الذين دخلوا سبتة المحتلة، في وقت تشير التقديرات إلى أنه كان هناك ما بين 8000 و10000، ويبدو أن 6600 عادوا إلى المغرب.

الأزمة الدّبلوماسية الاتحاد الأوروبي الهجرة غير النظامية بيدرو سانشيز

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‫تعليقات الزوار

18
  • فاس
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 19:25

    وفي، نفس الوقت واحد اعدائه، يقول المثل اذا رأيت صديقك مع عدوك فاعلم انه عدوك ايضا

    13
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  • stop
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 19:26

    حكامنا ضسرو وهتزيد تضسرهم وتبجقها ليهم وهيزيدو يسجنو المعارضين والصحافيين وينهبو الميزانيات ويغليو علينا المعيشة

    -28
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  • عصام الوجدي
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 19:26

    وهاد الحليف بالربح ولا بالخسارة . لانريد حليفا مثلكم. كذوب خائن لاتهمه سوى مصلحته . قال جل وعلى ^^ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (120) صدق الله العظيم. يجب العمل على الوطن من الداخل . تربية تعليم صحة ابتكار اجتهاد تنمية وسنكون بعون الله افضل الأمم. سنكون بذلك خير أمة اخرجت للناس .

    9
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  • محمد ،
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 19:27

    دخل معاهم الصهد، خايفنين على مصالحهم ، الصيد البحري وزيد وزيد ،اعترفوا بمغربية الصحراء

    8
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  • نعمم
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 19:28

    نعم أفضل حليف في الغدر والنفاق ككل أعضاء الاتحاد الأوروبي
    فعلا ليس في القنافد أمس

    18
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  • محمد
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 19:28

    كبرها تصغار ههه بداو كيبردو فالدعوى الصحراء المغربية خط أحمر و صديق عدوك هو بمثابة عدوك و إسبانيا عليها أن تختار يا إما المغرب او ان تصطاف الى جانب البوليزاريو

    9
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  • جمال
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 19:29

    ما هكذا تورد الابل يا سنيور سانشيز… …..

    3
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  • سمير
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 19:29

    نحن مع الملك و اي قرار يتخده نحن نقبله

    8
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  • ماكاين غي تي وتي لي كاينا
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 19:29

    السخونية عادت برودة هدا ما كا و عمالة الفراولة مهمة

    -1
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  • نعمان
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 19:30

    تماما فالإحترام و الثقة هو ما يجب على إسبانيا أن تتحلى به في علاقتها مع المغرب، لكن مع كامل الأسف مازال التاريخ الإستعماري لإسبانيا يسيطر على عقلية النخبة الحاكمة في إسبانيا

    1
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  • مواطن غيور1
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 19:30

    أي احترام وأنتم تحتلون أرضنا؟
    أي صداقة وأنتم تطعنوننا من الخلف؟
    مغرب الإستقلال ليس هو مغرب ال2020، إما معنا أو ضدنا.

    1
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  • مصطفى
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 19:31

    عندما يكون التضامن على أساس حقوق الغير فهدا يسمى تواطؤ واعتداء ، أما بالنسبة لنا نحن المغاربة فوالله إننا لعازمون على تحرير كل شبر من أراضينا ولو اقتضى الأمر الموت في سبيل التحرير ، فغصة سبتة ومليلية والجزر المحتلة تحز في خاطر كل مغربي حر

    1
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  • mohamed060372
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 19:33

    استقبلتو عدو المغرب بوثاءق مزورة ودعمو بوليزاريو ما كرش فيكوم الخير نتاع المغرب لا من صيد البحري ولا محاربة الهجرة ولا اليد العاملة لي عندكوم طلع لكم الاقتصااد على ضهر المغاربة ودبا تقولو انتما اكبر صديق للمغرب .وانا اقول لايوجد عدو اكبر منكم والجزاءر للمغرب ولاكن الله ينصر محمد السادس والله يحفظو ويبقى تاج فوق رؤوسنا

    0
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  • مواطنة
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 19:33

    اللي لاحظت هو ملي كتهضر اسبانيا مكتجبدش غالي ابراهيم، وملي كيهضر بوريطة مكيجبدش الهجرة لسبتة، ههههههخ

    0
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  • لا يوجد من هو أفضل من بلدنا للدفاع عن المصالح الإستراتيجية للمغرب
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 19:33

    كل شيء يشير إلى أن بن بطوش سيكون قادرًا على العودة إلى الجزائر ، إما قبل أو بعد الاستدعاء للمحكمة. إسبانيا مخطئة إذا اعتقدت أن إعادة هذا الرجل إلى الجزائر ، خاصة بنفس الإجراءات ، سيحل المشكلة.

    الأخ كيدافع علينا في الإتحاد الأوروبي …. كاين نزعة تكبر في الكلام ديالو.

    0
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  • somos sabemos
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 19:33

    نعم انهم يتفهمون انهم قدموا خدمة قذرة اعلامية بالتغطية من جانبهم على حرب غزة بشكل محترف قذر

    0
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  • jalal
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 19:34

    افضل حليف يجب أن يعترف بمغربية الصحراء أما إن كنت تقصد الشق التجاري فإسبانيا هي المستفيدة

    1
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  • ابن بطوش
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 19:35

    جريدة إل إسبانيول الإسبانية كتبت , بأن كبار قادة الجيش الجزائري يزور مدريد , بالتزامن مع آزمة الرباط , وصل الجيش الجزائري يوم الإثنين إلى قاعدة توريخون لعقد قمة مع أركان الدفاع الإسبانية , زيارة طائرة تابعة للقوات الجزائرية من الجزائر العاصمة . وهي طائرة سوبر كينج إير بي تستخدم عادة لنقل الشخصيات ,

    0
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