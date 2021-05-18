سانشيز يحل بسبتة وسط احتجاجات سكان المدينة

وسط احتجاجات السكان المحليين، حل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عشية اليوم الثلاثاء بمدينة سبتة، من أجل الوقوف على الوضع في المدينة التي استقبلت عددا كبيرا من المهاجرين على امتداد 48 ساعة الماضية.

واستقبل عشرات المحتجين ملثمين بالأعلام الإسبانية رئيس الحكومة، محاولين اختراق جدار أمني يفصل سيارات الوفد عن المحتشدين، لكن رجال الشرطة منعوا أي انفلات ممكن.

والتحق فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير داخلية إسبانيا، برئيس الحكومة، وفق وسائل إعلام محلية.

ومن المرتقب أن يجالس المسؤولان المركزيان مسؤولي المدينة المحتلة، تفاعلا مع المستجدات الحدودية.