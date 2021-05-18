سانشيز يحل بسبتة وسط احتجاجات سكان المدينة

سانشيز يحل بسبتة وسط احتجاجات سكان المدينة
صورة: أ.ف.ب
الثلاثاء 18 ماي 2021 - 17:17

وسط احتجاجات السكان المحليين، حل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عشية اليوم الثلاثاء بمدينة سبتة، من أجل الوقوف على الوضع في المدينة التي استقبلت عددا كبيرا من المهاجرين على امتداد 48 ساعة الماضية.

واستقبل عشرات المحتجين ملثمين بالأعلام الإسبانية رئيس الحكومة، محاولين اختراق جدار أمني يفصل سيارات الوفد عن المحتشدين، لكن رجال الشرطة منعوا أي انفلات ممكن.

والتحق فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير داخلية إسبانيا، برئيس الحكومة، وفق وسائل إعلام محلية.

ومن المرتقب أن يجالس المسؤولان المركزيان مسؤولي المدينة المحتلة، تفاعلا مع المستجدات الحدودية.

احتجاجات المهاجرون بيدرو سانشيز سبتة

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‫تعليقات الزوار

26
  • عماد
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 17:24

    لسنا دركي اوروبا، مجرد قرصة اذن لكي تتأذب اسبانيا و تدرك مع من تلعب

    84
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  • maryamtimaryama
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 17:24

    إسبانيا كانت هانيا جبدات عليها المشاكيل بسبب البوليزاريو

    77
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  • ali
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 17:25

    أسبانيا تلعب بالخيط الكهرب طال او قصر الزمن ستتكهرب. في جميع الأحوال المغ ب لن يخسر كثيرا في حال ساءت او انقطعت علاقته بالاسبان لان المغرب ستنفعه سياسة تنويع الشركاء. وكان آخرها بريطانيا مباشرتا بعد خروجها من الاتحاد. لاكن في المقابل الاسبان سيخسرون الكثير. ومن الممكن أن تصبح هي الدركي الذي يحمي باقي أوروبا من المهاجرين زد على ذالك قد يخسر الاسبان اول شريك لهم في شمال افرقيا

    51
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  • محمدين
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 17:25

    هذه ضريبة التواطئ مع جارة الشر على حساب بلادنا ووحدتها الترابية والأمور ستزداد تعقيدا إذا استمرت إسبانيا في تجاهل مطالب المغرب والمغاربة

    61
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  • الإدريسي
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 17:26

    على المغرب أن يستعمل سلاح(حرية الإنسان في التنقل ) و يترك الإسبان يواجهون أمواج المهاجرين الأفارقة فزمن لعب دور الدركي قد ولى وإسبانيا لم تكن في مستوى الجار المحترم…!!!

    49
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  • علامي من مكناس
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 17:27

    حان الوقت لتنظيم مسيرة خضراء 2 لاسترجاع سبتة ومليلية السليبتين وسأكون اول الملتحقين لأننا نحس بالغين ونحن نرى مدينتين داخل التراب الوطني يمرح فيهما الإسبان بعدما كانوا قمة العفن والوسخ في عهد فرانكو.
    فقط ننتظر الإشارة…… ……..

    52
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  • منصف
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 17:28

    هذه الزيارة هي بمثابة استفزاز وتحدي للمملكة المغربية اذن يجب ان يكون التفاعل مع هذا الحدث بالجدية الازمة تجعل المحتلة اسبانيا تعترف بخطئها اذا كانت فعلا لها نية حسن الجوار والتعاون المشترك

    31
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  • عادل
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 17:28

    الدق السكات باش تعرفوا قيمة المغرب في منع جحافل المهاجرين هاذي غير 48 ساعة شنوا دارت اطلبوا من غالي والجزاير أن تساعدكم

    22
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  • مواطن غيور1
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 17:28

    سبتة مغربية.
    على سانشيز مغادرتها فورا.
    كل المغاربة مستعدون لدخولها وتحريرها.

    41
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  • fariss rabia
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 17:31

    مزال ماشفتي والو اعمتي اسبانيا … جيبي لبوليزاريو يعاونك عليهم وحتى ابراهيم الرخيص . البادي اضلم .

    20
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  • المكناسي
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 17:31

    سيتم استدعاء سفير الاسباني او طرده من المغرب و سحب سفيرتنا من اسبانيا في الساعات القليلة المقبلة

    15
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  • استقبال.لاوضاع.كورونا.19
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 17:31

    السي.رءيس الحكومة الاسبانية لمادا تركت.وراءك وزيرة خارجيتك..قدمها معك.سيكون ضروري..من اجل . الاستماع إلى الوافدين الافارقة وغيرهم وهم يهتفون بحناجرهم. .وهم يرددون لقد أتينا لأوضاع. إنسانية. .من مرض.كورونا.19

    16
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  • lacel
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 17:32

    الذل و الهوان وصل بنا ان ندخل بلادنا حاركين بعدما كنا ندخل بلادهم فاتحين .

    30
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  • مهاجر
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 17:32

    ااسلام عليكم
    هذا هو اابديل ااهجرة جماعية ترى اامراة تعبر برضيعها اابحر الى اين نحن ذاهبون الى اين الى اين هجرة ااجياع لا حول ولا قوة الا بالله

    -3
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  • مستفيد
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 17:34

    عليه أن يبقى هناك كي يكون حارس على الحدود بلاده ويحميها من تدفق المهاجرين غير الشرعين

    1
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  • متتبع وحقوقي
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 17:34

    حان الوقت بالمطالبة الامشروطة باسترجاع المدينتين المستعمرتين من المستعمر الاسباني

    1
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  • #سبتة #القدس
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 17:34

    مكانش عليهم استخدام الرصاص المطاطي و الغاز ، كنتعاطفو مع غزة و القدس وحنا راه كتر منهم ‍♀️ ارضنا مغتصبة 5القرون

    1
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  • hassan
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 17:43

    l Espagne doit connaître parfaitement que le Maroc n est pas son gendarme et plus joué avec l Algérie contre le Maroc

    1
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  • الرجوع لله
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 17:45

    هل من عقلاء في هذا البلد ؟؟؟؟؟

    2
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  • الأسبقية للراجلين
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 17:45

    على الإتحاد الأوروبي مصادرة أملاك حكام المغرب بأوروبا وصرف أموالها على تعليم المهاجرين حرف وإدماجهم

    -4
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  • فؤاد ش
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 17:46

    هل لو عادت سبتة و مليلية الى المغرب كان سيكون حالها افضل مما هما عليه الان ام العكس؟
    حسب الوثائق الاسبانية الرسمية فان الدولة العلوية في بداياتها اقرت بسيادة اسبانيا على هاته الثغور .. عبر اتفاق بين السلطان العلوي و حكومة اسبانيا ..
    يبقى منظر البوارج و الطائرات الاسبانية في مياهنا الاقليمية منظرا مستفزا رغم كل شيء .. فالمرور مثلا من مياه تطوان الى مياه طنجة يتطلب المرور عبر مياه تحت السيادة الاسبانية ..

    4
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  • مغربي
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 17:48

    أطلقو العنان للمهاجرين في هذه الاثناء لدخول إلى المدينة محتلة لاستقبال رءيس حكومة اسبانية لنرى ماهي إجراءات إنسانية التي تتخذها حكومة اسبانية اتجاه مهاجرين ذوي حقوق معترف بها دوليا عبر العالم لا يجب أن تمر الزيارة وفق التصريحات و أجندات مسطرة لان ما يحدث يتطلب حلول استعجالية ناجعة تخدم المصالح مشتركة و حسن جوار وليس القيام بالزيارة استفزازية تصب الزيت على النار جوهرها استعراض العضلات و على حكومة اسبانية تحمل تداعيات قرارتها مبطنة إلى حين رجوعها إلى صواب.

    2
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  • مغربي حر
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 17:51

    أساند رأي اﻷخ عﻻمي من مكناس اﻷرض أرضنا ونحن مستعدون بأن نفديها بأرواحنا حتى وإن لم تكن هناك مسيرة خضراء ثانية

    2
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  • الزمامرة
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 17:55

    إسبانيا بلد الحريات والإنسانية جمعاء. اوا كوني قد فعلك (…….) قد فمك هالانسانية شخصيا هجمات عليك لگاي. باش تعرف أوروبا كاملا الويل لي مطكيهم عليه المغرب. شوفي البوليخاريو تنفعك هي او جار الويل

    0
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  • هند
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 17:59

    عجبا أن نقيم فرار الشعب من بلده كأنه انتصار مبين على العدو. وكان المغاربة فارين من حرب طاحنة ..هذه ليست هجرة بل نزوح جماعي …

    -1
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  • saad
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 18:00

    الرجلة والنخوة ان ترسل البلاد العسكر اما ارسال الصبين والنساء لاتمت رجلة بل هو الدل والنفاق على الشعب

    1
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