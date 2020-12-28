سايس يحصد ثمار التألق أمام توتنهام بالبريميرليغ

حصد الدولي المغربي رومان غانم سايس، مدافع ولفرهامبتون، ثمار جهده وتألقه أمام توتنهام بعدما قاد ناديه إلى تحقيق فوز ثمين بهدف لمثله على أرضية ملعب “مولينو”، ضمن الأسبوع الخامس عشر بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف مؤشر “سوفا سكور” لإحصائيات كرة القدم عن تشكيلة الأسبوع بالبريمير ليغ، والتي شهدت وجود المدافع المغربي غانم سايس عقب حصوله على تقييم كبير بلغ 8 على عشرة، ليرافق في الخط الخلفي كل من الهولندي أكي، ظهير مانشستر سيتي، وجواو ماتيب، مدافع ليفربول، والبرتغالي كانسيلو مدافع المان سيتي.

كما اختير المدافع المغربي أفضل لاعب في مباراة ناديه أمام ضيفه توتنهام، بعدما تمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ86؛ بينما سجل الفرنسي تانجي ندومبيلي هدف الزوار في الثواني الأولى من عمر اللقاء، وهي النتيجة التي حرمت أسود البرتغالي جوزي مورينهو من فرصة الاقتراب من صراع المنافسة على صدارة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووجه مدافع الأسود رسالة إلى الجماهير العربية التي ساندته قبل بداية اللقاء رفقة ناديه، وقال عبر تقنية الفيديو: “السلام عليكم، شكرا لجميع الجماهير العربية لدعمكم من حول أنحاء العالم، سنستمر بالتقدم، وأنا سعيد لتسجيلي ومساعدة الفريق، سنذهب مجددا يوم الثلاثاء “يحلون ضيوفا على مانشستر يونايتد”، يالله بالسلامة”.

يشار إلى أن ولفرهامبتون يحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بعد مرور 15 جولة حقّق الفوز خلالها في ست مباريات؛ بينما تعادل في ثلاثة، وتكبد مرارة الهزيمة في ست مباريات.