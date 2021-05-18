ثغر سبتة يواصل طرد المهاجرين غير النظاميين

أبعد الأمنيون في ثغر سبتة المحتل ما يقارب 2700 مهاجرا غير نظامي، دخلوا المدينة أمس الاثنين، وفق ما أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غرانده مارلاسكا.

الوزير، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي طغى عليه موضوع الأزمة مع المغرب، أشار إلى “طرد 2700 شخص دخلوا بطريقة غير شرعية”، وتسليمهم إلى المغرب.