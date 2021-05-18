ثغر سبتة يواصل طرد المهاجرين غير النظاميين
هسبريس - متابعةالثلاثاء 18 ماي 2021 - 12:42
أبعد الأمنيون في ثغر سبتة المحتل ما يقارب 2700 مهاجرا غير نظامي، دخلوا المدينة أمس الاثنين، وفق ما أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غرانده مارلاسكا.
الوزير، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي طغى عليه موضوع الأزمة مع المغرب، أشار إلى “طرد 2700 شخص دخلوا بطريقة غير شرعية”، وتسليمهم إلى المغرب.
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على المغرب التصعيد و عدم إستقبال المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، أما بخصوص حاملي الجنسية المغربية فليس هناك أي حل سوى إستقبالهم من جديد، أما بقية المهاجرين إما أن تعيدهم إسبانيا لبلدانهم مباشرة أو تستقبلهم لـ ” ظروف إنسانية “
هاد إسبانيا والله إلا سخن عليها راسها ودولة فقيرة أصاحبي فأوروبا لولا تنظيم كأس العالم ودعم الإتحاد الأوروبي لما وصلت لهاد شي اللي عندها، وثا تخيل معايا كون كان أروذغان عندو حدود معا إسبانيا والله حتى يغرقها بالمهاجرين حيث هيا ورقة ضغط رابحة ، مكاين لا تعاون أمني لا هم يحزنون كل واحد يقابل بلادو علاه انا خدام عندك ، المغرب خصوا ينوض نيث لهاذا إسبانيا ويقطع معاهم جميع العلاقات لا فالصيد البحري، لا فالتعاون الأمني، لا فالهجرة فجميع المجالات ، والله حتى تجي إسبانيا تركع للمغرب حيث الخاسر الأكبر هيا إسبانيا العنصرية.
الان تأكد لي بالملحوض والملموس ان بلدي احسن بلد في العالم… هذه هي صفحة بالمقلوب. الحقيقية..
سبتة و امليلية مدينتان مغربيتان محتلتين من طرف اسبانيا
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم تطرد المغاربة من ديارهم ان لم تستحيي فافعل ما شئت
في الحقيقة يجب طرد الاسبان من سبتة المحتلة بمسيرة شعبية جديدة
انا اقترح على المغرب عدم لعب دور الدركي حتى تغرق سبتة و امليلية بالمهاجرين و تهرب اسبانيا من المغرب لان الثغرين لا يجلبان لها الا المشاكل مع المهاجرين الافارقة
فين غاديين الأمية و الجل و الزلطة على سكان مدينة سبتة توخي الحذر و الإنتباه لبناته و أبنائهم و أيضا ممتلكاتهم لأن اللذين تسللوا إلى المدينة مستعدون لأي شئ في سبيل الحصول على الأكل و الشرب و خاصة أورق الإقامة و على السلطات الإسبانية إعلان حالة الطوارئ و التنسيق الفوري مع نظرتها المغربية لتشديد المراقبة على مستوى النقاط الحدودية
يلزم المغرب حشد اكثر من 20 الف مهاجر في يوم واحد حتى يلزم اسبانيا حشد جيشها كله في حدود سبتة وطلق اكثر من 100 قوارب مباشرة سواحل اسبانيا حتى اسبانيا لن تقدر على حبس المهاجرين نهيك عن تجار المخدرات… لهذا يلزم المغرب انيضخط بكل قوى حتى اسبانيا لا تحس انها سيطرت عن الوضع
la nage vert !!!!!!!!
السباحة الخضراء !!!!!!!!
C’est horrible d’utiliser des migrants à des fins politiques et comme levier de pression. C’est des humains
إنه لأمر مروع استخدام المهاجرين لأغراض سياسية وكرافعة. إنهم بشر
بغيت اعرف لماذا لم تسألون أنفسكم لماذا يهاجرون هؤلاء تاركين أهلهم و بلادهم وراءهم معرضين حياتهم للخطر والموت
من خبرتي السبب الفقر والذل والجوع وعدم توفير الحياة الكريمه في بلادهم
والعجيب يتبرعون للخارج تاركين شعبهم يعاني المر
إنها الدعايه الكاذبه والترويج الخادع
عار على بلد تفعل هذا لشعبها
يبدو ان المغرب جاد في تهديداته وله الحق ان يلعب جميع الاوراق للضغط من اجل مصالحه ، و اسبانيا او المانيا لاشيء امام الدولة الاستعمارية و الخطر رقم واحد وهيا ماما فرنسا ، ادا اراد المغرب ان يخطو خطوة صحيحة و حقيقية هي يجب التخلص من هدا الفيروس الفتاك ، خصوصا وان هناك انتفاضة شعبة ثقافية لدى شعوب الساحل الافريقي مؤخرا تريد التخلص من فرنسا و تبعاتها هناك مظاهرات من اجل تغيير لفرنكسيفا و مجموعة من المبادرات تبشر بالخير
شكرا هسبرس للنشر
سياسة الهروب إلى الأمام التي تتبناها إسبانيا مع المغرب لا تجدي نفعٱ يجب على إسبانيا أن تستوعب بأن سياسة الإستعلاء وفرض الأمر الواقع لا تنفعها في شيئ مع مغرب اليوم.