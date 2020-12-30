سبتة ومليلية حصى في حذاء إسبانيا .. خبير: اللعبة القديمة انتهت

مثل حجرة عندما تُلقى في بركة ماء وتُحْدث دوامات مائية، كانت تصريحات رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، بشأن ملف مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، التي جرت غضب الطبقة السياسية في إسبانيا، الذي استغلته أطراف داخلية هناك لصب الزيت على النار.
وكان مثار الجدل السياسي العارم الذي خلقته كلمات العثماني كون الرباط لم تطلب من قبل ولا حاليا، وربما حتى في المنظور القريب والمتوسط، فتح النقاش رسميا مع مدريد حول هذا الملف الشائك.
ويعتبر محللون كثيرون أن ملف احتلال مدينتي سبتة ومليلية كان ومازال مثل “الحصى في الحذاء الإسباني”، وهو الحصى الذي لا يمكن أن يدوم إلى ما نهاية، باعتبار أن المغرب سيتحين الفرصة المناسبة لطرح هذا المشكل، وهو ما تخشاه مدريد، خاصة بعد أن صدر من رئيس الحكومة.
محاولات تاريخية
وفي هذا الصدد يقول الدكتور محمد بن طلحة الدكالي، أستاذ علم السياسة في جامعة القاضي عياض بمراكش، إن ملف مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين من طرف إسبانيا عرف جمودا طويلا، وظل معلقا لما يناهز خمسة قرون، رغم أنه كانت هناك العديد من المحاولات التاريخية للمغرب من أجل استعادة هذين الثغرين، منها محاولة السلطان المولى إسماعيل في القرن السادس عشر الميلادي، ثم محاولة السلطان محمد بن عبد الله عام 1774.
ويذكر بن طلحة الدكالي، في حديث لجريدة هسبريس، أن هاته المحاولات ظلت من غير جدوى، ما جعل إسبانيا تعمل على جعل معالم المدينتين أكثر انسجاما مع الجو الإسباني.
وعمدت الجارة الشمالية للمملكة إلى انتهاج أساليب الإغراء والترغيب والترهيب، خاصة بالنسبة للمغاربة من أهالي سبتة ومليلية، كما أصبحت المنطقة منذ عام 1992 تتمتع بصيغة الحكم الذاتي داخل إسبانيا.
وحري بالذكر في هذا السياق أن الحكم الذاتي صيغة سياسية وقانونية لا تتضمن إقامة برلمان مستقل، بل جمعية ثم مجلس للحكومة ورئيس. ويحمل النواب الخمسة والعشرون في الجمعية صفة مستشارين.
فيضان الكأس
كان لافتا أن كلمات العثماني خلفت ردود فعل قوية لدى الجانب الإسباني، تمثلت في ضغوطات أحزاب اليمين المتطرف واليسار الراديكالي الإسبانيين، إذ تم استدعاء سفيرة المغرب باسبانيا، كما أن بيان الخارجية الإسبانية اعتبر سبتة ومليلية أراضيَ إسبانية.
ويرى بنطلحة أن تصريح رئيس الحكومة كان مجرد نقطة أفاضت الكأس، لأن التوتر الحالي بدأ منذ أن قام المغرب بترسيم حدوده البحرية في إطار القانون الدولي، معلنا التزامه بالحوار مع الجارة إسبانيا في إطار سيادة المملكة على كل مجالها البحري، وفق إستراتيجية تنموية، ما خلق أزمة صامتة بين البلدين كانت وراء تأجيل القمة المشتركة، وبرزت بشكل جلي بعد اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.
ويؤكد الأستاذ الجامعي ذاته أن المغرب مازال متشبثا بالمنطق والحكمة، وملتزما بصدق التعاون مع الجار الشمالي، وفي الوقت نفسه يقوم بمجموعة من المبادرات التنموية في جل مناطق المملكة، من بينها مشروعات ضخمة في مناطقه الشمالية، حيث تم إطلاق مخططات اقتصادية عملاقة غيرت وستغير من ملامح المنطقة، “وهي المكتسبات التي تراها إسبانيا بمثابة خنق لاقتصاد سبتة ومليلية وحربا غير مباشرة عليهما”.
وشدد الدكالي على أن المغرب لم يعد يقبل بقواعد اللعبة القديمة، أي اعتماد جزء من سكانه على التهريب، بل أعلن إنشاء منطقة تجارية حرة بالفنيدق، من شأنها أن تنعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مناطقه الشمالية.
تغيرات جيوسياسية
ودعا المحلل المغربي إسبانيا إلى “إدراك أن ميزان القوى الثنائي والإقليمي بدأ يتغير، وأن المياه التي تبدو راكدة باتت تجري الآن، ولو بشكل بطيء وتدريجي، وأنه على الدبلوماسية الإسبانية أن ترتهن فيه إلى الواقعية وليس إلى جيوسياسة ميتافيزيقية أصبحت من الماضي”.
وطالب المتحدث مدريد بالتفكير بروية وحكمة في المستقبل المشترك الذي يجمع بين البلدين الجارين، وأن تستحضر كونها الشريك التجاري الأول للمغرب على مستوى الصادرات والواردات؛ “بالنظر إلى أن البلد يعد حاليا أكبر شريك تجاري لها في القارة الإفريقية، وثاني أكبر شريك في العالم خارج الاتحاد الأوربي، كما أنه يحمي الحدود الأوروبية من الهجرة غير الشرعية، ومن مافيات تهريب المخدرات”.
ولفت بن طلحة الدكالي إلى أن “مدريد مطالبة باستحضار دور المملكة المغربية القوي في التعاون الأمني لمحاربة الإرهاب والتطرف، وأن المغرب سيد قراراته، ويتطلع إلى علاقات متكافئة”، وزاد: “مطالبة إسبانيا الملحة بإيجاد حل لصخرة جبل طارق مع بريطانيا يمكنها أن تجعل ضفتي المتوسط تحت السيطرة الإسبانية، وهذا ما لن تقبل به الدول العظمى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه حينها سيصبح مضيق جبل طارق، وهو ممر إستراتيجي عالمي، في يد دولة واحدة”.
وخلص المحلل إلى أن المأمول هو “تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الجارين بفضل الرغبة المشتركة في تطوير علاقات اقتصادية قائمة على اندماج فعال لهما ولضفتي البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن التصالح مع التاريخ والجغرافية الحقيقيين من أجل علاقات أكثر قوة ومتانة للأجيال القادمة”.
إسبانيا لم تستوعب بعد بأن زمن الإستعلاء والإملائات إنتهى بالنسبة للمغرب !
مغربية مغربية طال الزمن او قصر ستعودان الى الوطن
لابد إنشاء الله من السقوط مادام الخوف بدأ يزعزعهم من سماعهم المدينتين المحتلتين على لسان حكومتنا. نتمنى خروجهم دبلوماسيا.
حان الوقت ليرحل المحتل عن ارض المغرب ومن يحب المحتلين فما له الا ان يذهب معهم ارجو النشر و شكرًا
السلام عليكم.رغم اختلافي مع السيد العثماني لكن نرفع له القبعة على توقيعه الاتفاق المغربي الامريكي الاسرائيلي ونبشه في قضية سبتة و مليلية التي تركت إسبانيا لم تعد تعرف رأسها من رجليها حتى أصبحت تحلم بتصريحاته أثناء نومها مثل اللذي يأتيه بوغطاط أو حمار الليل ويعذبه اثناء نومه أما باقي الحزب إلى مزبلة التاريخ
يجب الحزم ثم الحزم مع العدو الصامت إسبانيا…اسبانيا تتربص بالمغرب في خفاء.. لكن صفعة الولايات المتحدة اخرجتها من جحرها وخندقها العدواني الى جانب نظام الكابرانات المريض بداء المغرب…واسبانيا تأوي مرتزقة البولزبال وتعطيهم اللجوء والاعانات الضخمة…وهي لا تريد ابدا مغربا قويا على ضفتها الجنوبية…وهي تحتل مدينتين مغربيتين والجزر وتتربص بالمغرب الدواءر…ولها تحالف خفي علني مع نظام الكابرانات العدواني …وتخاف ان يتحرر المغرب في الجنوب ويتجه إلى الشمال…ولذا على السلطة المغربية الا تنخدع أبدا بأية علاقات أو اجتماعات قد تبدو حميمية مع الساسة الإسبان المتربصين…وعندما غاضهم اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء وراحوا يدسون الدساءس فقد أعلنوا انهم يضلون عدوا على مر الزمان!!! …وعليهم أن إرادوا حسن الجوار فعلا ان يسلموا الأراضي لأهلها والتخلص من الأنانية الاستعمارية حيث لن تفيدهم في شيء امام الزحف الاقتصادي والشعور الوطني للمغاربة.
كما هو الحال بالنسبة لجزر الكناري، يجب أيضا أن نسترجعها بإذن الله تعالى
تَخيّلوا ولو للحظة ماذا سيكون مصير مغربنا الحبيب لو كان الحُكم بِأيادي هؤلاء… كنّا سنكون مثل أفغانستان، لبنان أو العراق…كيف يُعقَل أن يُقدّموا مصالحهم الشخصية أو الإديولوجية قبل المصلحة الوطنية؟! أليس حُبُّ الأوطان من الإيمان؟!… لولا الملك والمغاربة الأحرار الغيورين على وطنهم، لكُنّا في خبر كان. صراحةً ،كل من يطعن في المصالح العليا للوطن، فهو خائن بكل ماتحمل الكلمة من معنى…
ماشي غير سبتة و مليلية، حتى جزر الكناري إستعمراتها
عاش المغرب عاش الملك عاش الملك عاش المغرب
وادي زم المدينة الشهيدة:
اليسار الراديكالي الإسباني يدعم بكل ما أوتي من قوة إحتلال لا لُبْسَ فيه لمدينتين مغربيتين شمالا داخل إفريقيا دعما لبلدهم إسبانيا, وما يسمي نفسه يسار راديكالي مغربي(الطليعة) يدعم تقسيم المغرب جنوبا, ضد بلدهم. هؤلاء مغاربة? لا ثم ألف لا.
L’Histoire et la géographie prouvent la marocanité des villes occupées de Sebta et Melilia.Tôt ou tard,ces deux belles villes recouvreront leur indépendance et leur retour à la mère-patrie.C’est une aberration historique et géographique puisque ces villes sont africaines et l’Espagne européenne n’a que faire dans ce continent
عندما يتكلم المغرب بالمنطق والكل يعرف انه على حق عن الناحية الشمالية تصاب اسبانيا بالذعر مع العلم ان سبتة ومليلية مدينتين مغربيتين،وعن الصحراء تصاب الدزاير بالنباح والعويل انا لم البوليزاريو لان هذه الاخيرة مجرد دمية تحركها الدزاير .
Como se atreve España defender que Ceuta y Melilla son españolas y lleva tanto tiempo reclamando Gibraltar a Inglaterra.
السلام عليكم
ليعلم الجميع أن المغرب وقع ضحية للجغرافيا، جوار السوء من شماله و شرقه و جنوبه، و الحمد لله أن للمغرب حدود مع البحر، لرأيتهم جميعا يغلقون الحدود.
المغرب القوي يخيف ليس فقط إسبانيا و لاكن الجزائر و موريتانيا و حتى مصر و تونس.. الكل يحسد المغرب و هدا هو الواقع.
و أقولها صداحة لولا حكمة ملك البلاد، لقطع المغرب لدويلات و لرأيت جوار السوء كل يريد قطعته من الكعكة.
تحياتي للعثماني.
بسيط جدا جدا..اذا استعادت اسبانيا جبل طارق فعليها منطقيا ان تعيد المدينتين سبته ومليلية للمغرب. على المغرب ان يطالب اسبانيا بتشكيل يشكل لجنة للبحث عن ايجاد حل واتفاق يرضي الطرفين المغربي والاسباني التاريخى وايضا لا ننسى جزر الكناري التي احتلت قبل سبته ومليلية ببضع سنوات فقط..كل شبر من الاراضي ستعود الى اهلها وقبل كل شيئ الارض ارض الله نحن نتصرف ونمضي لكن يجب الدفاع عن الحق
شي ناس كانو غابرين مبانوش مهم على سلامتهم ، جميع التراب الوطني ستعود الى ارض الوطن بما فيها جزر الكناري والحسيمة قبالة شاطئ السفيحة
على المغرب استصدار قرار من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكذا من الوحدة الأفريقية تطالب اسبانيا بارجاع المدينتين المحتلتين إلى المغرب. وانذاك يمكن للمغرب إلزام مدريد للدخول في حوار بناء لحفض مصالح اسبانيا من جهة واسترجاع المدينتين إلى أحضان المغرب. وليس من مصلحة المغرب بتاتا ان يلجأ إلى الأمم المتحدة لان الأخيرة ستعمق المشكل اكثر لان القانون الدولي يرتكز على تقرير مصير السكان الذي لن يكون في صالح بلدنا. كما فعلنا عند استرجاع طفاية وسيدي افني يجب استرجاع سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.
ﻻأدري لماذا بعض الناس كانوا سياسين أم لا.ﻻيفهمون أن الوحدة الترابية والوطنية إن كانت في خطر كبير فبفضل تكاثف اﻷعداء ضدها؛ يجب على الدولة وأحزابها أن يبحثوا على من يأزرهم ويكون بجانبهم لتكون القوة على أقل تقدير موازية لقوى اﻷعداء؛ لماذا بعض المواطنين السياسين يتعاونون مع اعداء وطنهم بالمجان.
المغرب لديه أعداء من مختلف الصفات ، بما في ذلك على وجه الخصوص جيران مختلف الأيديولوجيات الاستعمارية وجميعهم لديهم الرغبة في التوسع داخل بلدنا المغرب. نحن المغاربة يجب ألا نكون رعاة أعداء بلدنا. يجب ألا نكون ضد الدبلوماسية الحالية لبلدنا ؛ علينا أن نشجع
يجب أن ندعم الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل. هذه اتفاقية تاريخية عظيمة. السيادة المغربية على حدودها التاريخية موجودة ، لكن النوايا الاستعمارية قمعت هذه السيادة. تمنح الاتفاقية الثلاثية المذكورة أعلاه قوة لدبلوماسيتنا لاستعادة وتعزيز سيادة بلدنا الحبيب.
كلام العثماني يشبه تماما كلام الذي قاله عن فلسطين فالصائفة الماضية ولكن بعد اشهر قليلة انقلب ب180 درجة وكل ما قاله أصبح كلام لا معنى له وركع للصهاينة وخان العهد الذي اعطاه الفلسطنيين فالصائفة الماضية عندما قال فلسطين لن تتخلى عنها ولا تتخلى عن فدسنا الشريف ولا نهرول لتكبيع ونعت الاسرائليين بالصهاينة وووووو ولكن ماذا حدث أكيد مع الإسبان سوف يحدث ما حدث مع الفلسطنيين سوف يقول نعم لسيادة اسبانية على سبتة وميلية وهذه هي الحقيقة التي لا يرضاها العياشة والذباب ربي يصبركم الإسبان ليسو الشعب الصحراوي وليسو الجزائر التي تهاجمونها صباحا ومساء وتحلمون بها حتى عند المنام