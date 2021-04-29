سبعيني يقتل ابنه في نواحي الفقيه بنصالح

اهتز دوار أولاد سي بلغيث بجماعة أولاد بورحمون بإقليم الفقيه بن صالح، صباح الخميس، على وقع جريمة قتل ذهب ضحيتها ثلاثيني على يد والده في ظروف ما يزال البحث جاريا بشأنها.
الحادث استنفر عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سبت أولاد النمة، التي تمكنت بعد وقت وجيز من وقوعه من توقيف المشتبه في ارتكابه الجريمة داخل منزله، كما استدعى حضور القائد الإقليمي للدرك والفرقة العلمية وعناصر المركز القضائي والقوات المساعدة والوقاية المدنية وممثلي السلطات المحلية لانتشال الجثة بعد تحديد مكانها.
ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، فإن الضحية، الذي أصيب بضربة قاتلة على مستوى الرأسبواسطة عصا، كان يشتغل بمدينة الدار البيضاء بائعا للأكلات الخفيفة، وقد جاء إلى حضن أسرته بسبب الإغلاق الكلي الذي فرضته السلطات الحكومية.
وذكرت المصادر نفسها أن المشتبه فيه سبق أن قضى عقوبة سجنية لمدة ناهزت سبع سنوات على خلفية جريمة قتل وقعت عام 2002 بأزيلال، ذهب ضحيتها صهره، فيما نالت ابنته حكما بالمؤبد لاعترافها بارتكاب الجريمة. ويرجح الآن بعد وقوع هذا الحادث المأساوي، أن تبرز تفاصيل أخرى في القضية.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية لأجل البحث، فيما أحيلت جثة الهالك على مستودع الأموات بمستشفى بني ملال لإخضاعها للتشريح الطبي.
يشار إلى أن العشرات من شباب أولاد سي بلغيث، الذين حلوا بعين المكان، طالبوا بهتافات عالية بإعدام المشتبه فيه تزامنا مع لحظة اقتياده إلى مخفر الدرك.
في الحياة مليئة بالحجارة فلا تتعثر بها بل بالعكس أرى أن الناس كلها ما شي ديما تنكون
رجل سبعيني يرتكب جريمة القتل في حق فلذة كبده
هذا يستحق الإعدام بلا شفقة ولا رحمة فإزهاق الروح تكون لله عزوجل فقط .
ربنا لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء في شهرك المعظم .
السؤال موجه إلى الجمعيات الحقوقية التي تنادي بإلغاء عقوبة الإعدام.
لو كان أعدم بعد ارتكابه الجريمة الأولى، هل كان سيرتكب الجريمة الثانية؟
اتمنى ان يتدخل أحد أعضاء هذه الجمعيات و يعطيني جواب محدد بنعم أم لا لأنني لا أهتم بكثرة التفاصيل المملة.
إنه التعجيز.
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم هذا زمن الاقتتال بين الأهل هذه علامة من علامة الساعة.
نسأل الله السلامة قالوا الناس الاولين العافية كتولد الرماد،أدا
الب والولد كلهم دعاوي البلا الله أحضر السلامة ،وشهد أهل القرية الدين يهتفون بالإعدام .
لاحول ولا قوة الا بالله راه الدين ديالنا وضح لينا جميع الحقوق والواجبات والقوانين ولكن البعد عليه هو لي خلانا كانشوفو بحال هاد الجرائم لو كان تحكم عليه بالقصاص كن مايعودش هاد الجريمة مرة اخرى ولكن ملي ولا المجرم يقتل ويتحكم عليه مؤبد ومن بعد محدد فعفو ملكي ويخرج ونفس الشئ للمغتصبين وللشفارة لي ولاو كيدورو بسواطر على عين المخزن وووو راه هادشي غادي يبقا في تزايد والله يحفظنا ويستر العاقبة
هده عاءلة حباسة و ليس عندي اي راي و لكن ان يقتل اب ابنه فهناك خلل ما
لا حول ولا قوة الا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم ألطف بوطننا العزيز واهدي عبادك إلى الطريق المستقيم
عائلة من المجرمين . والضحية ابن مهمل مسكين . ومتاكد ان في الامر تصفية حسابات .
الاعدام اصبح ضرورة ملحة للتخلص من هذه الكائنات الوحشبية وليس للحد من جرائمها لان العدام وحده ليس كافيا لصد مثل هذه الجرائم . ولكن على الاقل وجب ارجاع عقوبة الاعدام للتخلص من القتلة نهائيا . فعودتهم للمجتمع تنتهي دائما بجريمة قتل اخرى .
الى اين انتم ذاهبون يا أبناء وطني الحبيب. القاتل له سوابق في القتل .عوض ان يكون وراء القضبان، هاهو عاد للقتل لإشباع نهمه…ان تقتل فلذة كبدك وفي هذا الشهر الفضيل يطرح أكثر من سؤال ؟؟؟ اين منظومتنا الإجتماعية والتكافلية والتي يتواجد كناش فصولها في رفوف البرلمان دون ترجمتها على أرض الواقع ؟!!!
استغفر الله العظيم اكيد شي محزن لكن اللي لا حظته ان الكل يريد ان يكون قاضي لم ارى تعليق يشير ان الشخص ممكن ان يكون لديه امراض او اظطرابات نفسية ويحتاج الى علاج قبل ان نفكر في إعدامه
لماذا إزهاق الروح، لو كان يكره ابنه كان بإمكانه أن يكتفي بطرده من المنزل، لكن يبدو أن الأب مجرم عتيد.
اللهم عافينا يارب.
كل هذه الاشياء والامور من اعتداءات وتقتيل والمستشرية في المجتمع الحديث ما هي الا نتاج الحرية الزاءدة ماجعل قتل النفس اللتي حرم الله الا بالحق بالشيء السهل الهين لا سيما بين الاصول بسبب عدم التربية الحسنة وعدم القناعة بالمكتوب ما جعل الطمع يستعبد الناس ويعمي عيونهم ويكفر قلوبهم ويسود ضماءرهم لان الطمع داء فتاك ليس له دواء فاعتبروا ان الانسان السوي يقنع بما اعطاه الله من رزق ولو كان قليلا لان له من الايمان والتقوئ ما يكفي ليعتبر ويحيئ بقلب طاهر ابيض وضمير نقي صافي وعقل ذكي متورع لا يمكنه ان يقوده الئ الهلاك والدمار وسوء الخاتمة فاللهم احفضنا ونجينا من كل البواءق مابطن منها وما ظهر يارب الارباب ويا معتق الرقاب يا رب العالمين .
ذنبو على الجمعيات لي كيطلبو إلغاء الإعدام.وعلى واضعي القانون الإعدام الغير المطبق.الله يرحمو
لهذا شرع الله القصاص وهو الإعدام لو اعدم في الجريمة الاولى لما ارتكب هذه الجريمة ولكن سبق له ان سجن وعرف ان السجن اصبح مثل الفندق ولا يوجد عدل لهذا طغى ولكن ذنوب القتيل في رقبة القضاء والقانون