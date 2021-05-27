سبعيني يقتل ابن عمه ببندقية قرب وادي زم

اهتزت دواوير قيادة البراكسة التابعة لدائرة وادي زم، إقليم خريبكة، الخميس، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها رجل يبلغ من العمر 66 سنة على يد ابن عمه السبعيني.

وأوضحت مصادر هسبريس أن نزاعات قديمة نشبت بين الطرفين حول الأراضي الفلاحية وعمليات الري، وطفت خلافات أخرى على السطح في الآونة الأخيرة، مما دفع أحدهما إلى استعمال بندقية ذات صنع محلي في الاعتداء على ابن عمه.

وأضافت المصادر ذاتها أن الطلقة النارية التي تلقاها الضحية على مستوى الظهر لم تمهله طويلا، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالجروح الخطيرة التي أصيب بها، قبل أن تحال جثته على مستودع الأموات.

وقد تمكن ممثلون عن السلطة المحلية، وعناصر من مركز التشخيص القضائي، تحت إشراف قائد سرية الدرك الملكي بوادي زم، من حجز أداة الجريمة وتوقيف المشتبه فيه، قبل أن يتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة.