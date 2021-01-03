ستاندار دو لييج يفضل الأموال على خدمات كارسيلا

يقترب الدولي المغربي مهدي كارسيلا من مغادرة ناديه ستاندار دو لييج البلجيكي خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك لضخ المزيد من الأموال في خزينة النادي، ما سيمكن الإدارة من التعاقد مع لاعبين جدد بعد البداية المتعثرة للمجموعة هذا الموسم.

وحسب مصادر بلجيكية، من بينها “footnews”، فإن إدارة ستاندار دو لييج تريد الانفصال عن عدة لاعبين لضخ سيولة مالية جديدة في خزائن النادي، وتود بيع عقد مهدي كارسيلا قبل حلول الصيف المقبل، لا سيما أن المكتب المسير لا ينوي تجديد عقده.

ووفقًا لـ”Het Nieuwsblad”، فعلى الرغم من أنه يمكن أن يكون قيمة مضافة للعديد من الأندية في دوري المحترفين، إلا أن فرصة بقاء كارسيلا كلاعب نشط في الدوري البلجيكي تبدو منخفضة إلى حد ما؛ إذ لا تغري خدمات البالغ من العمر 31 سنة الأندية البلجيكية حتى لو كان التعاقد معه مجانا، وذلك بسبب أجره السنوي المرتفع.

وكان لدى نادي لييج الكثير من الطموحات في بداية الموسم، لكن رحلته في منتصف الموسم لا تبشر بالخير، ما دفع الإدارة إلى الاستغناء عن خدمات المدرب فيليب مونتانييه لعدم تحقيق نتائج جيدة، وتعيين السنغالي مباي لي مدربا جديدا، في خطوة كبيرة للأفارقة الباحثين عن فرص لقيادة أندية كبرى لكرة القدم في أوروبا.

ويحتل ستاندار دو لييج المركز 11 حاليًا في البطولة البلجيكية، ويتأخر بفارق 14 نقطة عن إف سي بروج بعد 19 جولة من “Jupiler League Pro”، وهو ما دفع الإدارة إلى التفكير في تعزيز الفريق بالميركاتو الشتوي بالإضافة إلى الاستغناء عن بعض اللاعبين.