ستينية تشارك منزلها مع أزيد من ألف حيوان

تعيش صينية تدعى “واين جون هونغ”، وتبلغ من العمر 68 عاما، مع عدد كبير من الحيوانات، إذ تعتني بـ1300 كلب و100 قطة و4 خيول مع بعض الطيور والأرانب، في منزلها المكون من طابقين.

ووفق ما نشر بموقع “بورنين طوبيك”، فقد صرحت “واين” بأن كان لديها كلب واحد لأول مرة منذ 20 عاما، ولم تعتقد أنها ستتبنى المزيد من الكلاب، لكن اليوم لديها عدد هائل منهم وتطمح إلى تبني المزيد.

كما تستيقظ الستينية عينها كل يوم على الساعة 4 صباحا، وتبدأ في تنظيف مكان كل حيوان، ليخرج ما لا يقل عن 30 برميلا من الأوساخ يوميا بعد التنظيف. وعقب ذلك، تطبخ 500 كيلوغرام من الأرُز والخضروات واللحوم لإطعام حيواناتها.

وتضيف “واين” أنها على الرغم من انتقادات بعض الناس لها ووصفها بالمجنونة، لازالت مقتنعة بهذه المهمة النبيلة.