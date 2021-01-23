سجن العرجات: جهات تحاول تهويل وضعية منجب

تفاعلا مع ما جرى تداوله بخصوص الحالة الصحية للمعطي منجب، المعتقل احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة غسل الأموال، أكدت إدارة “السجن المحلي العرجات 2” أن “ظروف اعتقال السجين المذكور تستجيب لكل الشروط الصحية، كما يستفيد من الرعاية الصحية اللازمة من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، حيث استفاد من فحوصات طبية بمجرد إيداعه بها، كما توصل بالدواء الخاص بالمرض الذي يعاني منه على مستوى القلب”.

وبخصوص الإشعار الذي تقدم به المعطي منجب إلى إدارة المؤسسة السجنية بالدخول في إضراب عن الطعام، لمدة 48 ساعة، أشار بلاغ للسجن نفسه، توصلت به هسبريس، إلى أن “المعني بالأمر قد استلم بعض المواد الغذائية خلال المدة المشار إليها”.

وأضاف البلاغ أنه “يتضح أن ما تم ترويجه عن معاناة السجين المذكور من عدة أمراض مزمنة، وتأثير دخوله في إضراب عن الطعام على حالته الصحية، مجرد ادعاءات مغرضة تروجها جهات لا مسؤولة بهدف التهويل والتضليل”.