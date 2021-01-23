سجن العرجات: جهات تحاول تهويل وضعية منجب

تفاعلا مع ما جرى تداوله بخصوص الحالة الصحية للمعطي منجب، المعتقل احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة غسل الأموال، أكدت إدارة “السجن المحلي العرجات 2” أن “ظروف اعتقال السجين المذكور تستجيب لكل الشروط الصحية، كما يستفيد من الرعاية الصحية اللازمة من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، حيث استفاد من فحوصات طبية بمجرد إيداعه بها، كما توصل بالدواء الخاص بالمرض الذي يعاني منه على مستوى القلب”.
وبخصوص الإشعار الذي تقدم به المعطي منجب إلى إدارة المؤسسة السجنية بالدخول في إضراب عن الطعام، لمدة 48 ساعة، أشار بلاغ للسجن نفسه، توصلت به هسبريس، إلى أن “المعني بالأمر قد استلم بعض المواد الغذائية خلال المدة المشار إليها”.
وأضاف البلاغ أنه “يتضح أن ما تم ترويجه عن معاناة السجين المذكور من عدة أمراض مزمنة، وتأثير دخوله في إضراب عن الطعام على حالته الصحية، مجرد ادعاءات مغرضة تروجها جهات لا مسؤولة بهدف التهويل والتضليل”.
لو كنا دولة و ليس جمهورية موز لما وجد منجب نفسه في السجن. الحمد لله على العدالة الدولية. لم نسمع أي شيء من المطبلين عن استدعاء مسؤول رفيع من طرف قاضي في دولة عظمى و حضوره أمامه مهرولا و في صمت و سرية. إعلام الدولة العظمى تحدث عن ذلك.
أخاف أن تقود سياسة القمع الممنهج إلى تراكم الدعاوي على المغرب أمام محاكم دولية و تلك هي المصيبة.
من يهول الوضعية أمثاله دائما نرى الدفاع عن أصدقائهم لأنهم يعرفون المشنقة اقتربت منهم
أتمنى أن تعقل حكومتنا وتحكم العقل والمنطق ومصلحة البلاد الداخلية والخارجية وتطلق صراح المعطي منجب ومعتقلي الرأي ولا تحرج دولتنا أمام المجتمع الدولي .المجتمع الدولي مت مجتمعات مدني واحزاب ومعاهد ومراكز البحث لا تنطلي عليها بعض مما يقع لبعض اصحاب الرأي في بلدنا لانها تتوفر على صحافة استقصائية قوية ومتعاطفين من الداخل من اصحاب الوزن في اتخاذ القرار .