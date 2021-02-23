سجن تيفلت: شكايات كيدية تستهدف الإدارة

ردا على ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص السجين (م.ه.ل) المعتقل على خلفية أحداث إكديم إيزيك، أكدت إدارة السجن المحلي تيفلت 2 أنه لم يسبق للسجين المعني أن تقدم بأي إشعار بدخوله في إضراب عن الطعام.

وأوردت إدارة السجن في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن المعني بالأمر يستفيد بشكل دوري من اقتناء ما يحتاجه من مواد غذائية من مقتصدية المؤسسة بالمبالغ المالية التي يتم إيداعها من طرف عائلته في حسابه الاسمي، فضلا عن قيامه بتحضير الشاي وتسخين وجباته الغذائية بشكل يومي.

وشدد البلاغ على أن السجين المعني وبعض أفراد أسرته دأبوا على تقديم شكايات كيدية بهدف الضغط على إدارة المؤسسة لتحقيق امتيازات غير قانونية.

وأضاف: “من جهتها، ظلت إدارة المؤسسة السجنية حريصة على تمتيعه بكافة حقوقه التي يخولها له القانون من تطبيب وتعليم وفسحة واتصال بذويه وغيرها. كما يحظى على غرار كافة السجناء بمعاملة تصون كرامته وتقوم على المساواة وعدم التمييز، ولم يسبق أن تعرض لأي ضرب من ضروب سوء المعاملة”.