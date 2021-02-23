سجن تيفلت: شكايات كيدية تستهدف الإدارة

ردا على ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص السجين (م.ه.ل) المعتقل على خلفية أحداث إكديم إيزيك، أكدت إدارة السجن المحلي تيفلت 2 أنه لم يسبق للسجين المعني أن تقدم بأي إشعار بدخوله في إضراب عن الطعام.
وأوردت إدارة السجن في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن المعني بالأمر يستفيد بشكل دوري من اقتناء ما يحتاجه من مواد غذائية من مقتصدية المؤسسة بالمبالغ المالية التي يتم إيداعها من طرف عائلته في حسابه الاسمي، فضلا عن قيامه بتحضير الشاي وتسخين وجباته الغذائية بشكل يومي.
وشدد البلاغ على أن السجين المعني وبعض أفراد أسرته دأبوا على تقديم شكايات كيدية بهدف الضغط على إدارة المؤسسة لتحقيق امتيازات غير قانونية.
وأضاف: “من جهتها، ظلت إدارة المؤسسة السجنية حريصة على تمتيعه بكافة حقوقه التي يخولها له القانون من تطبيب وتعليم وفسحة واتصال بذويه وغيرها. كما يحظى على غرار كافة السجناء بمعاملة تصون كرامته وتقوم على المساواة وعدم التمييز، ولم يسبق أن تعرض لأي ضرب من ضروب سوء المعاملة”.
قال الخبر:
{ ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص السجين (م.ه.ل) المعتقل على خلفية أحداث إكديم إيزيك،}
قلت:
بوليزاريو أوبوزبال الداخل الذين قتلوا 7 دركيين ومثلهم من المخازنية كبر ليهم الشان
لعنة الله على قتلة الأرواح
الدركي الذي عمره 27 سنة الذي ذبح وتم التبول عليه من يأخذ بثأره؟
القوات العموية التي تعرضت للضرب والقتل في أكديم الزيك من لها
أنا كمغربي
والله العظيم تمنيت لو أن قتلة رجال الدرك والمخازنية يشنقون في الساحات العمومية عوض تضيع المال عليهم في السجون
الإعدام ثم الإعدام و لا شيء غير الإعدام
معتقلو احداث اكديم ازيك يمارس عليهم عنف رهيب داخل سجن تيفلت بحيث يوضعون فرادى داخل زنازن مظلمة طوال السنة وقد حكى لي احد هؤلاء السجناء اثناء زيارتي الاخيرة له انه يعيش في زنزانة مظلمة ليس فيها كهرباء وانه لا يجد ما يمضي به الوقت في هذا السواد الدامس سوى ان ينزع زرا من قميصه ويوقعه في الارض ويتركه يدور في الظلام ثم يبدأ بالبحث عنه الى ان يجده ثم يعيد اللعبة مرارا وتكرارا لتمضية الوقت، في الحقيقة سجن تيفلت اخطر وارهب عن سجن تازمامارت الرهيب.
المعلقين الاولين والله عندهم الحق الاعدام للانفصاليين لانهم قتلوا رجال السلطة كان من المفروض الحكم عليهم بالاعدام . وكل من خالف راي الاعدام فهو خاءن للوطن وانفصالي . وشعارنا الله الوطن الملك .
والله ثم وااله مليون مرة ان ما يجري في السجون المغربية يندى له الجبين
يصعب كتابة ما يجري داخلها…..
كل ما يجري سيكتبه التاريخ لك الله يا وطني…….
متى سيتم افتحاص السجون من طرف مجالسنا للوقوف على الكارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى….
اناس يعيشون الموت البطيء في كل السجون…
ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء…
متى سيزور ممثلي الشعب هؤلاء الضعفاء..
اكيد ان من فيهم من ييتحق العقاب ولاكن… الكثير منهم اعتقل ظلما….
سجون المغرب لا تتسع لهم ارجوكم راجعو اخنياراتكم..
من يقبع السجون وهو مذنب له اختيارات توجب عقابه في اطار عقوبات بديلة……
اما تكدييس ااسجون هذا لا يشرف المؤسسة السجنية الموكول اايها اعادة الادماج…
فالسجن لا ترضيه لعدوك…..
فالله غفور رحيم……