السجن يستقبل متورطين في "عرقلة الترامواي"

أحال الوكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ثلاثة شباب مشتبه فيهم متورطين في قضية عرقلة مسار الترامواي، إلى سجن “عكاشة”.
وارتأى القضاء الاعتقال الاحتياطي للمتورطين في عرقلة سير الترامواي بالدار البيضاء.
ويأتي هذا القرار من أجل تمكين الأشخاص الثلاثة من حق الدفاع. ويرتقب أن تنطلق المحاكمة في 15 يونيو المقبل.
وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الثلاثة تمت متابعتهم طبقا للفصل 591 من القانون الجنائي.
وتتضمن المتابعة، وفق المصادر ذاتها، بخصوص المشتبه فيه الأول تهمة وضع أشياء في الطريق العام تعوق مرور الناقلات، وبخصوص الشخصين الثاني والثالث تهمة المشاركة في وضع أشياء في الطريق العام تعوق مرور الناقلات
المغاربة الان : يحيى العدل، عاش القضاء، القضاء مستقل في المغرب …. OK I got you, take it easy
دبا غادي تبردو…. وتفكرو مزياااان ملي يحكم عليكم بواحد ست سنين غادي تعرفو قيمة الحرية…….. السيبة الخاوية
مكرهناش كذالك شي عنوان فيه (سجن عكاشة يستقبل البرلمانين وناهبي المال العام) هداك هو نهار لكبير لي غغدي يكون فيه العيد الكبير للكل المغاربة…!!!
باراكا عليهوم خمس سنوات سجنا للواحد
بغا يبان جابها فراسو
le Pauvre…. tu as joué le Malin dommage pour Toi.
1 a 2 an de prison Ferme !!!
واحد الملف ديال باطمة تقطع ليه الحس…كيفاش زعما؟!
الفصل 591 من القانون الجنائي المغربي معروف ومعاقبته واضحة من خمسة✋ الى عشرة سنة حبسا نافدة اللي دار الذنب يستاهل العقوبة
I remember when I was young, the cops used to block the streets for hours before the ruler drove through them. It was a crime then, committed by the cops.
بغى يدير فيها عادل إمام في داك الفيلم ليطلع فوق الطوموبيل.
كن اعطاوهم شي 50 جلدة وطلقوهم. علاش يعمرو بهم السجن
لا حولة ولا قوة الا بالله تربية مشحال زوينة ولكن الشارع صعيب تيعلم غير الكواريت دبا الواليدين والعذاب ديالهم طلوع ولهبوط وخسران الفلوس بتش واحد طاحت عليه فيكرة ديال البراهش باش يبان حدا صحابو دبا اولدي دوز الحجر صيحي ديال المعقول والصيف اللهم لا شماتا والله الى تنتأسفو بزاف وبقاو فينا لولدين ديالهم
مثل هذه النماذج الخارجة عن القانون يجب رميها بالرصاص .
واقاربهم يأدون ثمن الرصاص..
بدون أن تصرف عليهم الدولة 70 درهم يوميا وهم في السجن ( عفوا الفندق )
مبروك عليكم، البوز 5 سنين سجن على الاقل، من التالي؟
شاهدت الفيديو و المتهم الرئيسي جلس على الكرسي و أشعل السيجارة و رجل فوق الأخرى و بطريقة مستفزة و هو في قمة التقة أنه لن ينال العقاب على هذا الفعل الجرمي لكن الحمد الله تم إعتقاله و أتمنى أن ينال العقاب القاصي رفقة زملائه حتى يكون عبرة لغيره و في الختام المؤلم في هذه القصة هن الأمهات اللواتي سيعانين بسبب تصرفات أبنائهم الإجرامية
للإسف هذا الشاب على اقل تقدير سيكون مقبل على التحضير للسنة التانية من الماستر فهو الان قابع في السجن بسبب التهور صحيح ان فكرته جيدة ومفادها ان الشباب الان واعي بما يجري حوله سياسيا واجتماعيا لكن التعبير بهذه الطريقة امر خاطئ لان فيه خطر عليه وعلى المواطنين حبذ لو استعمل طريقة اخرى لكانت وصلت رسالته نتمنى ان تكون عبرة للجميع فابواب السجن مفتوحة على مدار السنة
يحيا العدل المفضي لتحقيق الأمن، الزاجر للفوضويين الذين يركبون رؤوسهم الصلبة، الفارغة إلا من التشمكير، وإلحاق الأذى بالوطن والمواطنين.
رب مزحة ثقيلة قذفت بصاحبها في أحضان سجناء محترفون يحبون المزح حباً جمّا. إني أتنبئ بمقام ساخن سيتزوجونه زواج المتعة ويقتسمونه بينهم جزاء لما طنطنة عليه ذبابته
الحمد لله هانتوما جبتو الربحة إوا دبا تبرعولي مع راسكوم فعوكش أما مكاين غير الطق أمارش هنيئا لكم
من كترة لمعزة ديال العنف والقمع و الدكتاتورية عند الشعوب المقهورة، غادي تلقا الأغلبية ما كرهوش يحكمو عليه بالإعدام، او شي باغي عشر سنين او شي عشرين عام، عزيز عليكم القمع، حول ماي تسلطو عليكم حكام قمعيين او ديكتاتوريين، شعوب مقهورة.
بعد سنين من الإشتغال بإدارة السجون لاحظت أنالشذوذ الجنسي سبب بحث الكثيرين عن الذهاب إلى السجون أو العودة إليها
دبا اديرو لينا افلام قصيرة من داخل عكاشة باش اعرفو البسلة ديال البراهش
وماذا عن الوزراء والبرلمانيين الذين يعرقلون مشاريع ملكية ويخالفون أوامر ويطبقون ما يحلو لهم
السلام
انا و جميع المغاربة استنكرنا و سجينا هدا السلوك و في المنطق السيسيولوجي هو فعل متهور و اندفاعي و يعاقب عليه القانون المغربي بالحبس و السجن و انا هنا اضم صوتي الى صوت النيابة العامة و الى المحكمة ليكونوا عبرة لكل عربيد و مشرمل لانه طفح الكيل مع هؤلاء الرعاع.لا يريدون الاشتغال لا يريدون الدراسة لا يريدون التجارة يريدون كل شيء جاهز و متاح دون كدح كاصحاب الجيليات الصفرين و صاحبات روتيني اليومي و بعض القنوات التافهة نريد من القضاء القطع مع هده الآفات و تحريك مساطر المتابعة لكي ننظف مجتمعنا من الطفيليات حفاظا على تقافتنا و هويتنا من الانتدتار.
الله يهدي ما خلق ، تيقول المثل الشعبي. الف تخميمة وتخميمة ولا ضربة بمقص ، دبا غادي يتكمشو و ادخلو سوق جواهم.
القانون الجنائي المغربي، عقوبة تتراوح بين 5 و10سنوات، على” من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه من ذلك التسبب في حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته”، وذلك حسب ما ينص عليه الفصل 591 من القانون الجنائي المغربي.
اتمنى ان يلزموا بشربوا كل كأس شاي او قهوة في السجن داخل المرحاض.
لا ……وغادي تخرج مو فشي فيديو بللي الولييد الله يعمرها وليدا وهو لي تيخدم على عائلتو وغير بندام حاضيه عليها داريك الشي…..
ياربي ايهديهم على نفسهم ياربي اللهم أطلق سراحهم بعد صلاة استخارة أتمنا من القاضي بالموافقة على العفو عنهم كيباقو فيا
الولدين لي تعذبو مسامح كريم وكل عام وانتم بخير
طيش شباب وهم مذبون وأتمنى من القضاء أن يأخذ بعين الاعتبار والديهم المساكين ويرأف بهم ويخفف من العقوبة.كما أتمنى نفس الجدية والسرعة من القضاء في محاسبة لصوص المال العام.
شفتي سخونية الراس والتهور العاقبة ديالو كيف دايرة الله يهديكم
la prochaine fois, ils vont etre plus malins, ils vont s’assoir boire leur cafes devant EL BORAQ.
هو صراحة هاد الأشخاص راهم غلطو و يستحقو عقوبة ،هذا لا زجال فيه. لكن واش السجن هوا الأنسب؟! راه هادو شباب واكيد السجل العدلي مزال نظيف والسجن كعقوبة فمثل هاته الحالة نتاع الطيش و قلة العقل عقوبة غير منصفة واكيد غادي تولد هي مزيد نتاع المجرمين، راه يجب النظر في تطبيق عقوبات بديلة مكرهتش مثلا شي عام نتاع تنظيف محطات الترامواي أو شي شارع أو شي خدمة عمومية يستافذ منها المجتمع….. منها الدراري ميضيعوش و يستافذو من الدرس ومنها يكونو عبرة للآخرين.
من تعد حدود الله فقد ضلم نفسه.
الفصل 591
من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه من ذلك التسبب في حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته، فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى.