السجن يستقبل متورطين في "عرقلة الترامواي"

أحال الوكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ثلاثة شباب مشتبه فيهم متورطين في قضية عرقلة مسار الترامواي، إلى سجن “عكاشة”.

وارتأى القضاء الاعتقال الاحتياطي للمتورطين في عرقلة سير الترامواي بالدار البيضاء.

ويأتي هذا القرار من أجل تمكين الأشخاص الثلاثة من حق الدفاع. ويرتقب أن تنطلق المحاكمة في 15 يونيو المقبل.

وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الثلاثة تمت متابعتهم طبقا للفصل 591 من القانون الجنائي.

وتتضمن المتابعة، وفق المصادر ذاتها، بخصوص المشتبه فيه الأول تهمة وضع أشياء في الطريق العام تعوق مرور الناقلات، وبخصوص الشخصين الثاني والثالث تهمة المشاركة في وضع أشياء في الطريق العام تعوق مرور الناقلات