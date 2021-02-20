سحب موريتانيا الاعتراف بالبوليساريو

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نشكر الاخوه في مورتانيا الشقيقه ونعم للبناء يدا في يد.
,موريطانيا كانت و ما زالت تتصرف بذكاء و حنكة حسب قوتها و مصالحها و ها هي تقرر أن مصلحتها مع المغرب و مع ما سيأتي من إستثمارات على حدودها الشمالية في جنوب المغرب.
ما اكره في مثل هؤلاء ما يسمى بالمخبير الدولي انهم يتكلمون بلغة كرتونية لا معنى لها ويترترون متل برامج دوزيم الفارغة هاذا الكلام لا يصلح ابدا اشي المخيبر تكلم بلغة صنديدة قاسحة بالعربية تاعرابت ……والشعراء يتبعهم الغاوون
تحليل رصين ورائع يستحق صاحبه أن يكون سفير القضية في المنطقة المغاربية و العربية
مجرد التلميح لإمكانية المغرب إذكاء نار الفتنة في الشقيقة موريتانيا أمر غير مقبول . النظام المغربي ليس كاللانظام الجزائري ومجرد التلميح بأننا قادرون على التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار نحن نستهجنه .
ان مريطانيا تتصرف كالحرباء كل مرة تغير لونها وانا شخصيا لا اتق فيها واكثر من ذالك لا وزن لها سواء اعترفت بدولة صندلستان او لا فالصحراء في مغربها و المغرب في صحراءه ونبينا عليه السلام
تحليل رائع و جامع لكل مناقب هدا السحب للإعتراف الموريتاني بالكيان الوهمي و في نفس الوقت إماطة اللثام عن حقائق تاريخية تعكس حقيقة النظام الجزائري الخبيث
نحن في وطننا و سنحمي كل شبر من اراضينا من اراد حبنا نعطيه و من اراد العون نغنيه و من اراد الشر لنا نكسر شوكته . نحن مغرب الكل فيه الأمازيغي و الصحراوي و العربي و الدكالي و الفاسي و السوسي و الريفي و الجبلي و الزياني كل هذه الاجناس تعيش في المغرب و اكثر من ذلك والحمد لله . موريتانيا كانت دولة محبوبة عند المغاربة و رغم اعترافها كانت محبوبة و كنا نتعامل معها بكل وضوح رغم انها مرغمة على ذلك الاعتراف و كانوا الموريتانيين يعيشون في المغرب و كانوا مرحبين عند المغاربة فحان الوقت لتصحيح مسارها و العودة إلى رشدها لان المغرب في الطريق الصحيح طريق التقدم الصناعي و الفلاحي و القفزة انشاء الله الى الامام ايامها قريبة في القريب العاجل ستسقط انيابها و لن يبقى في فمها سوى هابهابهابهابهابهاااااب
نعم لما قاله الأستاذ المحترم.
وأزيد القوات المسلحة الملكية داءما كانت بجانب الجمهورية الموريتانية وقاتلت بجانبها ضد ميليشيات البوليزاريو وصانعتها.
لكن الٱن ربما التاريخ سينصف نفسه وحان وقته .
والحمد لله على نعمه والشكر له.
المغرب تعامل مع الأوضاع بالحكمة والحنكة من موقع الحق.
والمناوءين تعاملوا بعنترية وغرور من موقع الباطل.
وعاشت المملكة موحدة وعاش الملك رغم أنف أسطورة الباطل.
تحليل موضوعي نزيه يشخص مشاكل المنطقة برؤية مقارنة. يبدو أن الجزائر بطغمتعا العسكرية تسعى إلى نوع من الهيمنة باستعمال أسوأ وامكر الوسائل. المغرب يحصد يوميا مكاسب سياسبة واقتصادية ودبلوماسية بحكمة وبعد نظر. وواضح أن الشعب المغربي ساهم بقوة في هذا التطور بتلاحم مع المؤسسة الملكية. وهو تلاحم يشكل اقوى سلاح أمام الرياح العابرة
كيف لدولة خضعت للاستعمار ١٣٢ سنة أن تدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وهي آخر بلد يحصل على استقلاله في العالم، وكيف لدولة تدعي دعم حركات التحرر في العالم وهي التي دعمت نظام القدافي ضد شعبه ودعمت نظام مادورو في فنزويلا ضد شعبه ودعمه اسبانيا ضد المغرب في أزمة جزيرة ليلى، هذا النظام لديه اطماع في المنطقة باضعاف المغرب حتى لا يفتح ملف الحدود الشرقية معها وحتى لا يطالب بالصحراء الشرقية تندوف وبشار والقادسية حاسي بيضا بمساحة تعادل مساحة لبنان ثلاثين مرة، مساحة تعادل 320 الف كلم مربع غنية بالغاز والبترول والماء والذهب والتربة الخصبة،هذا هو سر عداء هذا النظام الفاشل لبلد يحمل وراءه إرثا حضاريا امتد لازيد من ثلاثة عشر قرنا.
…. أن المرتزقة وبعض أحفاد المغرر بهم في فترة السبعينات بمخيمات تندوف بتوجيه وتاطير من طرف النظام الجزائري يكذبون على الأجانب وعلى بعض المنظمات الغربية مستعينين بالسماسرة والإنتهازيين بالقول بأنهم هربوا وطردوا من بلادهم…. والحقيقة…. أن بومدين والقدافي جمعوهم هناك من فيافي الصحراء الكبرى مقابل خيمة والقليل من المؤونة كمساعدات إنسانية وجدوا فيها راحتهم خير من الترحال وقساوة الطبيعة….
نحن لسنا في حاجة بأن تعترف موريتانيا بصحرائنا. مند اكثر من 45 سنة وموريطانيا غير قادر على الاعتراف بالصحراء المغربية وهي تعرف جيدآ الحقيقة.
وجاء من أقصى المعمور الدول العظمى واعترفوا حينها بالصحراء المغربية دون تردد.
انا لا أثق في هذه الدول العنكبوتية سوءا اعترفت ام لم تعترف والمغرب دائمآ في صحرائه. وبعدها سننتقل للمرحلة الثانية بضم صحرائنا الشرقية ان شاءالله.