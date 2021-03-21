سخان ماء يسلب حياة عشرينية في مدينة وزان

لقيت شابة عشرينية، الأحد، مصرعها اختناقا جراء تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون، الناتج عن احتراق غير كامل لغاز البوتان، وسط أرجاء منزلها بتجزئة المنظر الجميل في مدينة وزان، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الهالكة، وهي متزوجة، فارقت الحياة متأثرة باستنشاق الغاز القاتل الصامت؛ في حين انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى مكان الحادث قصد معاينة الجثة، ليتم فتح تحقيق بأوامر من النيابة العامة المختصة.
وأضافت المصادر نفسها أن جثمان الضحية جرى إيداعه مستودع الأموات إلى حين الانتهاء من التحقيق، لتحديد الأسباب الحقيقية لمفارقتها الحياة.
اللهُمَّ ارحمها واسكنها فسيح جناتك يارب العالمين.
نداء الى كل الناس، من فضلكم انتبهوا كل الإنتباه من هذا القاتل الصامت، أسأل الله العظيم أن يحفظنا من كل شر و مكروه يارب العالمين.
انا اتساءل هل هؤلاء الذين يموتون بواسطة استنشاق غاز البوتان لا انوف لهم ؟! هذا الغاز انا اعرف انه يتسرب حتى لو كان في اي مكان، في بعض الاحيان ادخل الى مختلف المقاهي التي تكون مليئة بروائح التبغ والكيف والحشيش ومع ذالك اذا كان هناك تسرب لهذا الغاز فانا احس به في الحين واتجه مباشرة الى النادل لاعلامه بالامر فيجد الامر صحيحا كما قلت له ويصلح الانبوب، لهذا في نظري فان تسمية هذا الغاز بالقاتل الصامت ليس صحيحا بل هو قاتل متكلم ان صح هذا التعبير، تغمد الله روح الشابة برحمته الواسعة وانا لله وانا اليه راجعون .
بكل بساطة على المغرب ان يتبنى معايير السلامة والجودة . ويكبح مبيعات الشركات العالمية التي لا تحترم هاته المعايير في المغرب
il faut arrêter la vente de ces chauffe-eau meurtriers. sinon ils vont continuer à tuer des pauvres gens
الى صاحب التعليق الثاني غاز ثاني اوكسيد الكاربون لا رائحة له