سخان ماء يسلب حياة عشرينية في مدينة وزان

سخان ماء يسلب حياة عشرينية في مدينة وزان
صورة: أرشيف
الأحد 21 مارس 2021 - 16:17

لقيت شابة عشرينية، الأحد، مصرعها اختناقا جراء تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون، الناتج عن احتراق غير كامل لغاز البوتان، وسط أرجاء منزلها بتجزئة المنظر الجميل في مدينة وزان، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الهالكة، وهي متزوجة، فارقت الحياة متأثرة باستنشاق الغاز القاتل الصامت؛ في حين انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى مكان الحادث قصد معاينة الجثة، ليتم فتح تحقيق بأوامر من النيابة العامة المختصة.

وأضافت المصادر نفسها أن جثمان الضحية جرى إيداعه مستودع الأموات إلى حين الانتهاء من التحقيق، لتحديد الأسباب الحقيقية لمفارقتها الحياة.

اختناق غاز البوتان مدينة وزان مونوكسيد الكربون

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‫تعليقات الزوار

5
  • Ayyoub
    الأحد 21 مارس 2021 - 16:23

    اللهُمَّ ارحمها واسكنها فسيح جناتك يارب العالمين.

    نداء الى كل الناس، من فضلكم انتبهوا كل الإنتباه من هذا القاتل الصامت، أسأل الله العظيم أن يحفظنا من كل شر و مكروه يارب العالمين.

    5
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  • LE FUJITIF
    الأحد 21 مارس 2021 - 16:30

    انا اتساءل هل هؤلاء الذين يموتون بواسطة استنشاق غاز البوتان لا انوف لهم ؟! هذا الغاز انا اعرف انه يتسرب حتى لو كان في اي مكان، في بعض الاحيان ادخل الى مختلف المقاهي التي تكون مليئة بروائح التبغ والكيف والحشيش ومع ذالك اذا كان هناك تسرب لهذا الغاز فانا احس به في الحين واتجه مباشرة الى النادل لاعلامه بالامر فيجد الامر صحيحا كما قلت له ويصلح الانبوب، لهذا في نظري فان تسمية هذا الغاز بالقاتل الصامت ليس صحيحا بل هو قاتل متكلم ان صح هذا التعبير، تغمد الله روح الشابة برحمته الواسعة وانا لله وانا اليه راجعون .

    -14
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  • bouthirit
    الأحد 21 مارس 2021 - 16:43

    بكل بساطة على المغرب ان يتبنى معايير السلامة والجودة . ويكبح مبيعات الشركات العالمية التي لا تحترم هاته المعايير في المغرب

    4
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  • rme1974
    الأحد 21 مارس 2021 - 16:49

    il faut arrêter la vente de ces chauffe-eau meurtriers. sinon ils vont continuer à tuer des pauvres gens

    4
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  • bouchrabentaghi
    الأحد 21 مارس 2021 - 16:56

    الى صاحب التعليق الثاني غاز ثاني اوكسيد الكاربون لا رائحة له

    4
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