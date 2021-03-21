سخان ماء يسلب حياة عشرينية في مدينة وزان

لقيت شابة عشرينية، الأحد، مصرعها اختناقا جراء تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون، الناتج عن احتراق غير كامل لغاز البوتان، وسط أرجاء منزلها بتجزئة المنظر الجميل في مدينة وزان، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الهالكة، وهي متزوجة، فارقت الحياة متأثرة باستنشاق الغاز القاتل الصامت؛ في حين انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى مكان الحادث قصد معاينة الجثة، ليتم فتح تحقيق بأوامر من النيابة العامة المختصة.

وأضافت المصادر نفسها أن جثمان الضحية جرى إيداعه مستودع الأموات إلى حين الانتهاء من التحقيق، لتحديد الأسباب الحقيقية لمفارقتها الحياة.