سخان مائي يقتل شخصا ويرسل آخرين للمشفى‎

لقي شخص في عقده الخامس مصرعه، الخميس، اختناقا جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون الناتج عن احتراق غير كامل لغاز البوتان، فيما أصيب أربعة من أبنائه وزوجته بحالات إغماء، وذلك بمنزل في حي بوجراح بمدينة تطوان.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالك، الذي كان يشتغل قيد حياته سائقا لسيارة أجرة كبيرة، فارق الحياة في الحين، في وقت جرى نقل 5 أفراد من أسرته، 4 أبناء وزوجته، إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي سانية الرمل لتلقي العلاجات الضرورية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحالة الصحية للأبناء تحسنت بعد مدهم بالأوكسجين، مستحضرة استقرار الحالة الصحية للزوجة التي مازالت تحت الرعاية الطبية بمستشفى “الحمامة البيضاء.”
وفور إخطارها انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى مكان الحادث قصد مباشرة التحقيقات الأولية لتحديد جميع ظروفه وملابساته؛ وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
نسأل الله في هذا الشهر المبارك أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يشفي كل مريض.
انا لله وانا اليه راجعون
متاسفة لسماع مثل هذا الخبر. متى سيتم حظر بيع هدا النوع من السخان؟ ومن المسؤول على جودة المبيعات؟ حسبنا الله ونعم الوكيل
نسأل الله الرحمة والمغفرة للفقيد. والشفاء العاجل يارب للزوجة والابناء.
إنا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. حداري تم حداري من القاتل الصامت. يجب فتح النوافذ والابواب دايمن.
إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله رحمتك يا الله.
السلام عليكم، الأخ صاحب التعليق الثاني، ارجوك أخي جودة المنتوج لا علاقة لها بثاثا بما يقع، عندما نتكلم عن ظروف الاستعمال وعدم معايير السلامة التي لا تحترم فماذا تنتظر، احادي اكسيد الكربون هو الذي يقتل،مسألة فهمها أجدادنا مع الفحم كانوا يعرفون استعماله، أسألك سؤال عن الجودة ودائما اطرحه، أنا أشتغل في هذا الميدان في فرنسا،سؤالي لك عن الجودة، هل بالنسبة لك المرسيدس 240 سيارة من الجودة العالية أم لا، طبعآ من أقوى السيارات الألمانية، إذا لماذا هذه السيارة لا تقتل في ألمانيا مقارنة مع المغرب؟
الجواب لديك فادلي به
لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون
نصيحة للمواطن الكريم
عندما نودون شراء سخان مائي يتوجب شرائه من متجر قانوني ويتوجب شراء الماركات المضمونة والمعروفة ولا يتوجب البحث عن الرخا في مسائل خطيرة كهذه
ثم يستحسن الاحتفاظ بوثائق الشراء وطلب فاتورة لا قدر الله إذا كان هناك حادث تسرب للغاز فيمكن للشرطة تحديد السلعة ومكان بيعها وبالتالي يمكن للسلطات البحث والتحري في جودة السخانات ومدى سلاميتها
المهم الانسان ما يقلبش على الرخا فهاد الأمور
اللهم نزيد شويا دلفلوس وناخد شي حاجة آمنة