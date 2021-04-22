سخان مائي يقتل شخصا ويرسل آخرين للمشفى‎

لقي شخص في عقده الخامس مصرعه، الخميس، اختناقا جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون الناتج عن احتراق غير كامل لغاز البوتان، فيما أصيب أربعة من أبنائه وزوجته بحالات إغماء، وذلك بمنزل في حي بوجراح بمدينة تطوان.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالك، الذي كان يشتغل قيد حياته سائقا لسيارة أجرة كبيرة، فارق الحياة في الحين، في وقت جرى نقل 5 أفراد من أسرته، 4 أبناء وزوجته، إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي سانية الرمل لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحالة الصحية للأبناء تحسنت بعد مدهم بالأوكسجين، مستحضرة استقرار الحالة الصحية للزوجة التي مازالت تحت الرعاية الطبية بمستشفى “الحمامة البيضاء.”

وفور إخطارها انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى مكان الحادث قصد مباشرة التحقيقات الأولية لتحديد جميع ظروفه وملابساته؛ وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.