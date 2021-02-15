حقينة سدود تصل إلى ملء كامل في "جهة طنجة"

أورد تقرير للمديرية العامة للمياه، التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن نسبة الملء بثلاثة سدود تقع بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بلغت 100 في المائة من حقينتها الإجمالية.

وأفاد التقرير بأن المخزون المائي لسد وادي المخازن بالعرائش، أكبر سدود الجهة، بلغ 672.9 مليون متر مكعب، ما يعادل 100 في المائة من حقينته الإجمالية، ونسبة الملء بكل من سدي شفشاون والنخلة بإقليم تطوان تصل إلى 100 في المائة، بمخزون مائي بلغ على التوالي 12.2 مليون متر مكعب و4.21 مليون متر مكعب.

وتقترب نسبة الملء بالنسبة لسد الشريف الإدريسي بإقليم تطوان من 99.8 في المائة، بمخزون مائي يصل إلى 121.47 مليون متر مكعب، وتصل إلى 98.5 في المائة بالنسبة لسد ابن بطوطة بعمالة طنجة-أصيلة، بما يعادل 28.7 مليون متر مكعب.

وبلغت حقينة سد سمير بعمالة المضيق-الفنيدق نسبة ملء في حدود 88.4 في المائة، بمخزون مائي يصل إلى 34.4 مليون متر مكعب، يليه سد محمد بن عبد الكريم الخطابي بالحسيمة بـ 75.5 في المائة و8.9 ملايين متر مكعب، ثم سد مولاي الحسن بن المهدي بإقليم الفحص أنجرة بـ 74.2 في المائة و17.4 مليون متر مكعب، وسد طنجة المتوسط بـ 65 في المائة، ليصل المخزون المائي إلى 14.3 مليون متر مكعب.

وامتلأ سد دار خروفة بإقليم العرائش بنسبة 50.9 في المائة، أي ما يعادل 244.5 مليون متر مكعب، وبلغت نسبة ملء سد 9 أبريل بعمالة طنجة أصيلة 24.1 في المائة، أي 72.4 مليون متر مكعب، وسد جموعة بإقليم الحسيمة 14.8 في المائة، أي 0.8 مليون متر مكعب.