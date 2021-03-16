سرقات بالخطف توقع شابا في قبضة أمن طنجة

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة من توقيف شاب يبلغ من العمر 21 سنة في حالة تلبس بالسرقة بالخطف باستعمال دراجة نارية من طراز “SH”.

بلاغ لولاية الأمن بطنجة، توصلت به هسبريس، قال إن توقيف المعني بالأمر جاء فور ارتكابه لفعل السرقة بالخطف على مستوى شارع أبي الحسن الشادلي، بعدما اصطدم بإحدى السيارات المركونة على الرصيف خلال محاولة فراره هو ومرافقه.

وأسفرت عملية تفتيش المشتبه فيه والدراجة النارية المحجوزة عن العثور على ثلاثة هواتف نقالة يشبه في كونها متحصلة من عمليات السرقة، بالإضافة إلى سلاح أبيض ومبلغ مالي مشكوك في مصدره، ليتم نقله عبر سيارة إسعاف لتلقي العلاجات بسبب الإصابة التي نتجت عند اصطدامه بالسيارة.

وتم الاحتفاظ بالموقوف رهن تدبير المراقبة الطبية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وتوقيف مشاركه في النشاط الإجرامي الذي تمكن من الفرار من عين المكان والذي تم تحديد هويته ويجري البحث لتوقيفه.