سرقة 15 ألف لباس من مصنع تطيح بـ11 شخصا

أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس على النيابة العامة المختصة 11 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 21 و48 سنة، من بينهم 3 نساء، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة وحيازة المسروق والمشاركة.

ووفق ما أفاد به هسبريس مصدر أمني، كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد فتحت بحثا قضائيا، على خلفية شكاية تقدم بها مسير أحد المصانع، بخصوص سرقة طالت 15367 وحدة من الملابس الداخلية الجاهزة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف 8 مستخدمين من الشركة نفسها، يشتبه في ارتكابهم لهذه الأفعال الإجرامية.

ومكنت التحريات المتواصلة في إطار هذه القضية، يضيف المصدر ذاته، من توقيف 3 أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في حيازة وإخفاء المسروقات، إذ أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل محلين تجاريين بالمدينة العتيقة لفاس عن حجز جزء من الملابس المتحصلة من عملية السرقة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية قبل إحالتهم على العدالة، يورد مصدر الجريدة.