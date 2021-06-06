سرقة بنك تورط 3 أفراد في مدينة سيدي بنور

سرقة بنك تورط 3 أفراد في مدينة سيدي بنور
صورة: أرشيف
الأحد 6 يونيو 2021 - 20:41

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة سيدي بنور، الأحد، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم شقيقان، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب محاولة للسرقة من داخل وكالة بنكية بالمدينة نفسها.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيهم بإحداث ثقب ببناية في طور البناء، واستعماله في محاولة الولوج إلى الوكالة البنكية المحاذية الكائنة بوسط مدينة سيدي بنور، قبل أن يتم توقيفهم من قبل دورية للشرطة وهم في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم، مكنت من حجز كيلوغرام واحد من مخدر الشيرا بمنزل أحدهم بحي “الكرم” بمدينة سيدي بنور.

يشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية بالنسبة للراشدين وتحت المراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية والوقوف على كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

المراقبة الشرطية فرقة الشرطة القضائية مدينة سيدي بنور وكالة بنكية

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‫تعليقات الزوار

3
  • أستاذة وطنية
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:08

    الكشف عن ملابسات القضية راها واضحة وضوح الشمس إحداث ثقب في بناية من أجل سرقة بنك قد كثرت هذه الأفعال الاجرامية حاليا لهذا يجب استعمال القسوة مع هؤلاء لان السجن لم يعد محلا للتربية وإنما للراحة والتفكير في جرم اكثر من الاول لهذا الأشغال الشاقة خير حل لردع المساجين

    30
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  • من دوار العرجات
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:08

    سرقة الابناك مثل سرقة هاتف او حافظة نقود المواطن، السرعة التي يتم بها النجاوب مع سرقة املاك الدولة يجب ان تتم عند سرقة املاك المواطن لو سمحتم

    29
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  • Observateur
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:32

    حسب بعض الصفحات المحلية، فالفضل يعود إلى حارس ليلي، و هو اللذي أعطى الانذار، و الله اعلم

    11
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