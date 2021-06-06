سرقة بنك تورط 3 أفراد في مدينة سيدي بنور

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة سيدي بنور، الأحد، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم شقيقان، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب محاولة للسرقة من داخل وكالة بنكية بالمدينة نفسها.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيهم بإحداث ثقب ببناية في طور البناء، واستعماله في محاولة الولوج إلى الوكالة البنكية المحاذية الكائنة بوسط مدينة سيدي بنور، قبل أن يتم توقيفهم من قبل دورية للشرطة وهم في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم، مكنت من حجز كيلوغرام واحد من مخدر الشيرا بمنزل أحدهم بحي “الكرم” بمدينة سيدي بنور.

يشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية بالنسبة للراشدين وتحت المراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية والوقوف على كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.