سرقة تستهدف وكالة لتحويل الأموال نواحي الحوز

تمت سرقة حوالي 30000 رهم، أمس الأربعاء، من وكالة لتحويل الأموال بجماعة سيدي غياث بإقليم الحوز.

وأوضحت مصادر هسبريس أن سرقة هذه الوكالة تمت بعد تحويل اتجاه الكاميرات التي نصبت بها، من أجل تعطيل وظيفتها في التقاط صور لوجوه اللصوص المفترضين.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم تفجير صندوق هذه الوكالة الذي يزن 150 كيلوغراما تقريبا، لسرقة المبلغ المالي، وبعد ذلك تم رميه بجماعة الويدان بإقليم مراكش.

وفور إخبارها انتقلت عناصر الدرك الملكي بسرية تحناوت، وبالمركز الترابي لسيدي غياث، رفقة عناصر الشرطة العلمية، إلى مكان الواقعة، لفتح تحقيق أولي في ظروفها وملابساتها.