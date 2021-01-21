سرقة تستهدف وكالة لتحويل الأموال نواحي الحوز

تمت سرقة حوالي 30000 رهم، أمس الأربعاء، من وكالة لتحويل الأموال بجماعة سيدي غياث بإقليم الحوز.
وأوضحت مصادر هسبريس أن سرقة هذه الوكالة تمت بعد تحويل اتجاه الكاميرات التي نصبت بها، من أجل تعطيل وظيفتها في التقاط صور لوجوه اللصوص المفترضين.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم تفجير صندوق هذه الوكالة الذي يزن 150 كيلوغراما تقريبا، لسرقة المبلغ المالي، وبعد ذلك تم رميه بجماعة الويدان بإقليم مراكش.
وفور إخبارها انتقلت عناصر الدرك الملكي بسرية تحناوت، وبالمركز الترابي لسيدي غياث، رفقة عناصر الشرطة العلمية، إلى مكان الواقعة، لفتح تحقيق أولي في ظروفها وملابساتها.
الأفلام الأمريكية وشنو كتدير، اتذكر في الصغر وخصوصا الزمن الجميل، بعيدا عن هاته التكنولوجيا المزعجة، وأثناء مشاهدتنا للأفلام عبر الشاشات الصغيرة بالابيض والاسود، كان أجدادنا واباءنا يقولون لنا، هاته الأفلام موجهة للصوص وتساعدهم في تكوين مواهبهم الإجرامية.
المغرب باقي في عقل زمن الحجري. اليوم يوجد تكنلوجيا كاميرة وصوت و صورة للاسف لا حول ولا قوة إلا بالله. اتأسف اخواني العفو
لقد لاحظت كثيرا خلال زيارتي لبعض الوكالات البنكية وشركات تحويل الأموال ، لاحظت أن حارس الأمن الخاص غالبا ما يكون جالسا على كرسي منزويا في إحدى زوايا المبنى غارقا في مشاهدة التلفون أو يشرب القهوة في هدوء غير عابىء أو منتبه لمن يدخل أو يخرج وهو بهذا السلوك واللامبالاة فإنه يفسح الطريق للصوص ويسهل عليهم مهمة السطو. هنا يظهر أن شركات الأمن الخاص تقوم بتوظيف أشخاص عاديين لا تتوفر فيهم شروط الحراسة ولا تقوم بتأطيرهم أو تدريبهم أو تزويدهم بأبسط المعدات والأجهزة .
أظنهم لصوص ذوي خبرة في المجال و آحتمال كون المجرمين لديهم سوابق ، إذا كانوا من نفس المدينة سيسهل تتبعهم ، لأن الشرطة أو الدرك لديهم لائحة المشبوهين.
أما إن كانوا من مدينة أخرى قد يقعون في الفخ عند آرتكاب سرقات أخرى.
الجهل عندنا حتى في الاجرام واش هاد المكلخين عارفين شحال غادي يدوزو حبس على هاد السرقة الخاوية و اش عارفين صك الاتهام لي غادي يتوجه ليهم