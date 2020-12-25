سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة تورّط شخصين

أفلحت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، الجمعة، في توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و34 سنة، وهما من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بسرقة محتويات سيارات.

وحسب مصادر هسبريس فإن توقيف المشتبه فيهما جاء نتيجة الأبحاث والتحريات المنجزة، بعد توصل مصالح الأمن الوطني بمدينة برشيد بشكاية حول تعرض ضحية لسرقة محتويات سيارته، تتعلق بأغراضه الشخصية، فضلا عن مبلغ مالي قدره مليونا سنتيم.

وتمكنت مصالح الشرطة ببرشيد من تشخيص هويتي المشتبه فيهما، قبل توقيفهما، وحجز جزء مهم من المسروقات؛ فيما أمرت النيابة العامة المختصة بالاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، قصد كشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، قبل عرضهما في حالة اعتقال على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهما.