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‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • medmod
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 20:25

    لاحول ولا قوة الا بالله. نطلب الله ان يعوض لك يا اخي .

    10
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