أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار1
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
20:47
دبي تطلق حملة مجانية لتلقيح "فايزر" ضد كورونا
-
20:40
الرجاء يتعادل مع فريق تونغيت السنغالي في "العصبة"
-
20:15
مؤشر توالد حالات "كوفيد 19"" يستقر عند 0.93
-
19:20
نتنياهو: الرحلة من تل أبيب إلى الرباط "تاريخية"
-
19:15
الدرك يباشر التحقيق في جريمة قتل قرب شفشاون
-
18:34
فتح مكاتب التمثيل الدبلوماسي يجمع الجزولي وأوشبيز
-
18:15
موالاة تنظيم "داعش" توقف شخصين في اشتوكة
-
17:05
كوشنر وبن شبات يوقعان في الدفتر الذهبي للضريح
-
16:20
تنظيم نقابي ينتقد طريقة صرف "تعويض كورونا"
-
16:05
فوسفاطيون يتضامنون مع مسؤول الأمن الصناعي
-
15:49
هجوم بكلاب يستهدف مسؤولا حزبيا في عين الشق
-
15:26
الخطوط الملكية المغربية تعزز الرحلات الداخلية
لاحول ولا قوة الا بالله. نطلب الله ان يعوض لك يا اخي .