سرقة مستخلصات "لاراديم" تستنفر شرطة مكناس

تمكن لصّان يركبان دراجة نارية، ظهر الاثنين، من سرقة مبلغ مالي مهم يعود إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمدينة مكناس (لاراديم)، كان أحد مستخدمي شركة لنقل الأموال يهم بنقلها داخل كيس نحو العربة المخصصة لهذه الغاية.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، فإن هذه العملية، التي استهدفت أموالا تعود إلى ملحقة استخلاص فواتير الماء والكهرباء بحي رياض الزيتون بمكناس، استنفرت المصالح الأمنية بالعاصمة الإسماعيلية، مبرزة أن عناصر الشرطة بها طوّقت المكان فور وقوع الجريمة وفتحت بحثا حول هذه القضية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن منفذيْ عملية السرقة هاته هَاجَمَا مستخدم سيارة نقل الأموال فور مغادرته ملحقة “لاراديم” وسلبَاه كيس الأموال، الذي كان يحتوي على مبلغ يقدر بـ90 ألف درهم، قبل قيامهما بالفرار على متن دراجتهما النارية.