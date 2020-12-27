سرقة مستشفى كلميم تحرك مفتشية وزارة الصحة

أعطى خالد آيت الطالب، وزير الصحة، تعليماته للمفتشية العامة بالوزارة ذاتها لفتح تحقيق إداري، قصد الوقوف عند حقيقة سرقة تجهيزات ومعدات بمستودع سيارات الإسعاف، التابع للمركز الاستشفائي الجهوي لكلميم.

وأوردت المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، من مصادر مسؤولة، أن لجنة المراقبة والتتبع، يرأسها إبراهيم بونان، المفتش الجهوي للصحة، أجرت بحثا ميدانيا من أجل إعداد تقرير مفصل حول النازلة، ورفعه إلى المصالح المركزية للوزارة.

وتأتي هذه الخطوة، حسب المصادر ذاتها، تفاعلا مع تدوينة نشرت على “فيسبوك”، مصدرها طبيب للتخدير والإنعاش يعمل بمستشفى كلميم، التي أشار عبرها إلى تعرض معدات مستودع الإسعاف للسرقة.