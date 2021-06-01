سرقة وكالة لتحويل الأموال تجر شابا إلى العدالة

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، زوال الاثنين، شخصا يشتبه في تورطه في ارتكاب عملية سرقة بالكسر من داخل وكالة لتحويل الأموال.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن مصالح ولاية أمن وجدة كانت قد باشرت، في الساعات الأولى من فجر الاثنين، إجراءات معاينة سرقة بالكسر من داخل وكالة لتحويل الأموال، استهدفت مبلغ 120 ألف درهم، وذلك قبل أن تسفر عمليات البحث والتحري عن تشخيص هوية المشتبه فيه المتورط في هذه القضية وتوقيفه بمدينة عين بني مطهر.

كما تمكنت عناصر الشرطة القضائية بوجدة، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة بوعرفة، وفق المصدر ذاته، من حجز مجمل المبالغ المالية المتحصلة من هذه العملية الإجرامية، التي كان المشتبه فيه يحتفظ بها بمنزله بمدينة بوعرفة من أجل استعمالها في تنفيذ عملية للهجرة السرية رفقة شخص آخر تم توقيفه في إطار القضية نفسها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي، البالغ من العمر 18 سنة، والمشارك الثاني، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد خلفياتها ودوافعها الحقيقية.