"سريع وادي زم" يُصر على موعد لقاء الوداد

أكدت إدارة نادي سريع وادي زم لكرة القدم أن مواجهة الفريق مع ضيفه الوداد الرياضي، لحساب الجولة الـ11 من منافسات “البطولة برو”، مازالت مقررة في موعدها المحدد سلفا، رغم أن بعثة “الفريق الأحمر” ستدخل في حجر صحي لأيام فور عودتها من جنوب إفريقيا.

وأوضح مصدر مسؤول عن إدارة “السريع”، في تواصل مع “هسبورت”، أن المواجهة التي ستجمع فريقه بالوداد الرياضي من المنتظر أن تُلعب في موعدها المحدد في السابع من أبريل الجاري، مؤكدا أن إدارة الفريق لم تتوصل بأي قرار يخص تأجيلها.

وأكد المصدر ذاته أن “الفريق الأحمر” يتجه إلى لعب المباراة رغم أنه من المتوقع أن يخضع لاعبوه للحجر لما يُقارب أسبوعا، فور عودتهم الإثنين المقبل من جنوب إفريقيا، التي سافروا إليها لخوض المباراة التي تجمعهم غدا السبت بالمضيف كايزر شيفس الجنوب إفريقي، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات برسم مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقد يتجه فوزي البنزرتي، مدرب الوداد، إلى خوض المباراة باللاعبين الذين لم يُسافروا إلى جنوب إفريقيا، إلى جانب بعض لاعبي فئة الأمل، وذلك بعدما فضل “شيخ المدربين” إراحة اللاعبين “الأساسيين” بعد ضمان التأهل مبكرا إلى ربع نهائي دوري الأبطال، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

ويملك الوداد أحقية طلب تأجيل المباراة، بسبب الحجر الصحي المرتقب أن تفرضه وزارة الصحة على لاعبيه بعد عودتهم من جنوب إفريقيا، إلا أن إدارة الفريق تتجه إلى لعب اللقاء في موعده باللاعبين المتوفرين.