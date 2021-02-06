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تعليقات الزوار2
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00:27
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لو ان الكاريكاتير كتب كلمة الجزائر على لباس احد الشخصيات لانهالت تعاليق العياشة كالسيل الجارف .
وما دخل الجزائر يا عياش .لماذا تحريف الأمور عن صيغتها الحقيقية. اترك الأمور لاهلها واشتغل بما يعنيك أفضل.