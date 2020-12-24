سطو على عقارات يقود محافظا سابقا إلى "عكاشة"

في سابقة هي الأولى من نوعها، تم إيداع المحافظ السابق لأربع محافظات عقارية بالدار البيضاء، سجن عكاشة، تنفيذا للحكم الجنائي الصادر في حقه، والقاضي بالسجن لمدة خمس سنوات، في قضية تتعلق بالسطو على عقارات الغير في منطقة الوازيس بالمعاريف في الدار البيضاء.

وتأتي هذه المستجدات بعد أن صادقت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض بالرباط، نهاية العام الماضي، على حكم جنائي بالسجن خمس سنوات صدر في حق المحافظ السابق المذكور، حيث سبق للغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية أن أصدرته شهر يوليوز من سنة 2019.

وخضع المحافظ السابق، الذي ترأس محافظات كل من أنفا والمعاريف والحي الحسني وعين السبع بالدار البيضاء، لتحقيقات من لدن القضاء في مجموعة من قضايا الاستيلاء على ممتلكات الأجانب والمغاربة بهذه المناطق.

وقالت لطيفة بوعبيد، رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، إن “هذا الحكم بالسجن الذي تم تطبيقه في حق المحافظ السابق لأربع محافظات عقارية بمدينة الدار البيضاء، يشكل خطوة غير مسبوقة لردع كل المتورطين في قضايا السطو على عقارات المغاربة والأجانب التي تفاقمت في السنوات الماضية”.

وأضافت رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، في تصريح لهسبريس: “تنفيذ الحكم بالسجن في حق المحافظ السابق سيبث الأمل في نفوس الضحايا الذي ناضلنا من أجل قضاياهم العادلة طوال السنوات المنصرمة، وسيمنحهم الثقة من أجل استعادة حقوقهم التي استولت عليها شبكات متخصصة في السطو على ممتلكات الغير، من خلال لجوء هؤلاء الضحايا إلى المساطر القانونية التي تشكل الطريق الأمثل لمعاقبة كل المتورطين في هذه القضايا”.

وكان الضحايا قد أثاروا، منذ أزيد من سبع سنوات، اسم المحافظ في قضايا استيلاء على ممتلكات الغير؛ من ضمنها الاستيلاء على 12 فيلا بمنطقة الهجاجمة، تزيد قيمتها السوقية عن 10 مليارات سنتيم، وعملية الاستيلاء على 240 شقة بإقامة روماندي التي قادتها شبكة “حايم” والتي تزيد قيمتها السوقية عن 14 مليار سنتيم.