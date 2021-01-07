"سعار الحكام" ضد الرجاء والوداد يعيد شبهة الفساد إلى المسابقات القارية

تَوحّدت معاناة الرجاء والوداد الرياضيين في إياب الدور ما قبل المجموعات من منافسات دوري أبطال إفريقيا مع الطاقمين التحكيميين الجزائري والمصري، اللذين قادا مباراتيهما أمام تونغيث السنغالي وستاد المالي، توالياً، واللذين ارتكبا أخطاء مؤثرة في السير العام للمواجهتين وإن مرت سالمة على الفريق “الأحمر” الذي نجح في التأهل، فيما خرج “النسور” من الباب الصغير.
في المقابل، كانت “أخطاء” الحكام في خدمة نادي الترجي التونسي مجدداً، باحتساب هدف تأهل الفريق التونسي على حساب أهلي بنغازي الليبي من تسلل واضح أعاد إلى الأذهان عديد المجازر التحكيمية التي عرفتها القارة الإفريقية منذ سنوات.
فيضانٌ وتعنّت بنبراهام
رفض الحكم الجزائري بنبراهام لحلو، في واحدة من أغرب المواقف المتعنتة، تأجيل مباراة الرجاء الرياضي وضيفه تونغيت، رغم أن الظروف الملائمة لإجراء لقاء في كرة القدم كانت شبه منعدمة، نظير تأثر أرضية ملعب محمد الخامس بالتساقطات المطرية التي حولت المستطيل الأخضر إلى برك موحلة أعاقت دحرجة الكرة وتحركات اللاعبين بشكل واضح لجميع من تابعوا اللقاء، باستثناء الحكم الذي أصر على أن الأرضية “الغارقة” صالحة وأن التأجيل غير وارد.
وبالإضافة إلى تشبثه بإتمام اللقاء وسط الوحل والبرك المائية، حرم الحكم الجزائري الرجاء الرياضي من ضربة جزاء واضحة، علماً أن الفريق “الأخضر” ضيع ثلاث ضربات جزاء ضمن سلسلة ضربات الترجيح، ليتأهل بذلك الفريق السنغالي، المشارك لأول مرة في “العصبة”، إلى دور المجموعات.
محمد عمر.. “شاهِد ماشافْش حاجَة”
من جهته، تفنن الحكم المصري أمين محمد عمر في التغاضي عن إعلان 4 ضربات جزاء تبدو كلها صحيحة لصالح الوداد الرياضي، غير أن الإيجابي في الأمر هو عدم وقوع رفاق مؤيد اللافي في فخ فقدان التركيز، الأمر الذي جعلهم يسجلون ثلاثية جعلتهم يتجاوزون هزيمة الذهاب ويضمنون بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.
الترجي.. وفاءٌ للشّبهات
في لقطة غريبة، يفترض أن تدفع الرئيس المؤقت للكاف إلى فتح تحقيق عاجل للوقوف على حيثياتها، أخلاقيا وصحيا، نظير “البروتوكول” المفروض من الكونفدرالية، ظهر شخص يرتدي كمامة تحمل شعار الترجي، بجانبه شخص ثان، واقفين على بعد خطوة من حكم الشرط الذي قاد لقاء الفريق التونسي وضيفه أهلي بنغازي، بالملعب الأولمبي برادس “حمادي العقربي”، في آخر دقائق المواجهة، حين كانت النتيجة متعادلة (2-2)، علماً أن الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.
المثير في الموضوع أن الترجي التونسي، وبعد لحظات من الوقوف “الضاغط” للشخصين المذكورين على مقربة من حكم الشرط، أحرز هدف الفوز من تسلل واضح عجزت صافرة الحكم المذكور عن الإعلان عنه، ليتأهل بذلك الفريق التونسي إلى دور مجموعات “العصبة”.
هههههه اين هي البنية التحتية وملف الترشح لتنظيم كاس العالم ان لا اراهما
غير فيما انهزمنا نلصقوها فالحكم واللا أرضية الملعب واللا الجو…فوقاش خلاص نتخلصو من هاد الشخصية التبريرية المريضة؟؟
واش الرجاء أعباد الله سجلت هدف وتلغى؟ واش سجلو الثاني وتلغى؟ عفوا واش خلقو حتى نصف فرصة هدف؟ واش طرد لهم الحكم شي لاعب؟
لا شيء من ذلك حصل، لا شيء سوى التبرير تلو التبرير تلو التبرير.
أخطاء تحكيمية تحدث في كل المنافسات والمسابقات في العالم ولم نر يوما الفرق الكبرى تبرر دائما هزيمتها بالتحكيم ولا بأرضية الملعب ولا بالجو إلا في حالات نادرة جدا جدا
إذا كان فعلا”رجاء عالميا” كما يزعمون، فقد كان عليه أن يسجل على الأقل ثلاثة أهداف على فريق متواضع جدا وحينذاك إن رفضها الحكم كلها سنتحدث عن الغش، أما وأنه لم يخلق ولا فرصة فأي غش وأي بطيخ؟
والمضحك قاليك أرضية الملعب ههههههههههه
أرضية الملعب عليكم غير نتوما أما الفريق المالي كانت مزيانة بالنسبة ليه؟ ثم ما علاقة وما تأثير أرضية الملعب على ضربات الجزاء؟
ثم ياك فريق محترف ورجاء عالمي…علاش ما يتدربوش على أجواء مماثلة لأجواء الماتش الأخير؟؟؟؟؟
و مادا تنتظرون من من مثلت الشر مصر تونس و الجزاير نفس الاخطاء تقعون فيها كل سنة. غريب امركم يا المغاربة جار عدو يكيد لكم المكايد طوال 45 سنة و مازلتم تطلبونهم بفتح الحدود هل هدا غباء او عاطفة مفرطة اقسم بالله لو كان الامر بيدي لا امرت سفير المغرب الى الرجوع الى المغرب و طردت سفير الجزاير اما تونس و مصر فيجب معاملتهم بالمثل. ككائن لا اخوة و لا يحزنون معظمهم منافقون و نكرة.