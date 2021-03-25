سعر صرف الدرهم يرتفع أمام الأورو والدولار

سجل سعر صرف الدرهم ارتفاعا أمام الأورو بنسبة 0.49%، وبنسبة 2.58% أمام الدولار الأمريكي خلال الفصل الرابع من العام الماضي.

ووفق تقرير بنك المغرب الأخير حول السياسة النقدية، الذي نشر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس إدارة البنك برسم سنة 2021، فقد ارتفعت قيمة العملة الوطنية، مقارنة بعملات الدول الناشئة الرئيسية، وذلك بنسبة 11.79% أمام الليرة التركية، وبنسبة 0.29% مقابل الجنيه الإسترليني، وانخفضت بنسبة 1.76% مقابل اليوان الصيني.

ونتيجة لذلك، يضيف تقرير البنك المركزي، ارتفع سعر الصرف الفعلي بنسبة 1.10% بالقيمة الاسمية و0.82% بالقيمة الحقيقية.

وفي ما يتعلق بالمعاملات بالعملات الأجنبية، ارتفع متوسط حجم المعاملات النقدية للبنوك مع الزبائن بنسبة 19.9% إلى 26.2 مليار درهم بالنسبة للمبيعات، وبنسبة 27.1% بالنسبة للمشتريات (26 مليار درهم). وارتفعت المشتريات الآجلة بنسبة 22.2% لتصل إلى 12.5 مليارات درهم، فيما ارتفعت المبيعات الآجلة بنسبة 54.7% لتصل إلى 4.2 مليار درهم.

وأضاف التقرير أن بنك المغرب لم يقم خلال هذه الفترة بأي عمليات شراء أو بيع للعملات مع البنوك؛ “وبذلك بلغ صافي صرف العملات الأجنبية للبنوك 7.6 مليارات درهم في نهاية دجنبر 2020، مقابل 3.7 مليارات درهم في نهاية شتنبر 2020”.