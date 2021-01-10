سعر صرف الدرهم المغربي يرتفع باليورو والدولار

أعلن بنك المغرب أن قيمة الدرهم ارتفعت بـ0,91 في المائة مقابل اليورو، وبـ1,44 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة ما بين 31 دجنبر الماضي و6 يناير الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أنه في يوم 31 دجنبر 2020 بلغت الأصول الاحتياطية 320,9 مليار درهم، بزيادة 1,4 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع بنسبة 26,7 في المائة على أساس سنوي.