سعر صرف الدرهم المغربي يرتفع باليورو والدولار

أعلن بنك المغرب أن قيمة الدرهم ارتفعت بـ0,91 في المائة مقابل اليورو، وبـ1,44 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة ما بين 31 دجنبر الماضي و6 يناير الجاري.
وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أنه في يوم 31 دجنبر 2020 بلغت الأصول الاحتياطية 320,9 مليار درهم، بزيادة 1,4 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع بنسبة 26,7 في المائة على أساس سنوي.
غريب امر الدرهم….
اقتصاديات العالم تسعى لخفض قيمةةعملتها من اجل الرفع من الصادرات وليونة في التعاملات بينما الدرهم يرتفع..
هل الدولة المغربية تمر بازهى فتراتها الاقتصادية والصناعية…هل المؤشرات والمحركات في مجال الاعمال عادت لسكة العمل..
هل البورصة اسهمها مرتفعة…
هل المناخ العام لاستثمارات يستقطب صنادبق مالية هائلة…
ارتفاع الدرهم يعني ان المهاجرين المغاربة سيأجلون اؤسال اموالهم، السياح سيدفعون اكثر مقابل خدمة اقل…وان تكلفة الانتاج ستكون غالية…
جل مواردنا من العملة الصعبة هي من القروض فقط….
التساؤل المحير: كيف للدرهم ان يرتفع مقابل جل سلة العملات الاجنبية…
هاذو غير القوالب للنصب على الجالية المغربية التي تحول امولها للمغرب. يجب على الجالية ان تستثمر امولها في البورصة و العقار في أوروبا، الربح سريع .
اذا ارتفع ب 91 في المائة سيحررنا من الغربة ورجوع لكي نكمل ما تبقى من أيام الحياة القليلة مع من هاجرناهم مند صغر.
ولا يعلم الغيب إلا الله. قد يرتبط بــ”دلار” مثل بعض العملات.