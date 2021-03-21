سعر صرف الدرهم يتحسن مقابل الأورو والدولار

سعر صرف الدرهم يتحسن مقابل الأورو والدولار
صورة: أرشيف
الأحد 21 مارس 2021 - 18:09

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسن أمام الأورو بنسبة 0.14 في المائة، وبـ 0.20 في المائة أمام الدولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و17 مارس الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وسجل المصدر ذاته أنه في 12 مارس الجاري استقرت الأصول الاحتياطية عند 307.2 مليار درهم، بانخفاض قدره 0.1 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع بـ 24.2 في المائة على أساس سنوي.

البنك المركزي المؤشرات الأسبوعية سعر صرف الدرهم

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‫تعليقات الزوار

2
  • ياسين الفكيكي
    الأحد 21 مارس 2021 - 18:21

    ليشهد التاريخ ان 500 درهم مغربية تساوي مليون جزائرية، مع متمنياتنا بالمزيد من الازدهار للقهوة الاقليمية.

    5
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  • zebio
    الأحد 21 مارس 2021 - 18:27

    les marocains du monde n’ont aucun avantage que le dirhams marocain s’améliore devant le dollar où l’euros les banques marocain doivent donner une prime de 4 pour cents plus la devise à chaque opération comme dans les années 70 et ils sont encore gagnants.

    -2
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