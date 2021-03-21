سعر صرف الدرهم يتحسن مقابل الأورو والدولار

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسن أمام الأورو بنسبة 0.14 في المائة، وبـ 0.20 في المائة أمام الدولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و17 مارس الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وسجل المصدر ذاته أنه في 12 مارس الجاري استقرت الأصول الاحتياطية عند 307.2 مليار درهم، بانخفاض قدره 0.1 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبارتفاع بـ 24.2 في المائة على أساس سنوي.