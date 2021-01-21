سعر عملة "بيتكوين" ينزل إلى 33 ألف دولار

سعر عملة "بيتكوين" ينزل إلى 33 ألف دولار
صورة: أرشيف
الخميس 21 يناير 2021 - 12:37

فقدت العملة الرقمية بيتكوين، اليوم الخميس، 6.2 في المائة من قيمتها، لتبتعد أكثر فأكثر عن الرقم القياسي الذي حطمته مطلع يناير الجاري، إذ أصبح سعر الوحدة 33 ألفا و286 دولارا.

وكانت العملة الرقمية بلغت في الـ9 من يناير قيمة تاريخية عندما تجاوزت قيمتها 41 ألف دولار، وذلك بفعل تنامي الطلب من المؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد، وفق ما ذكرته وكالة “رويترز”.

ورغم هذا الصعود الهائل إلا أن مؤسسات اقتصادية وازنة، مثل هيئة الرقابة المالية البريطانية، حذرت المستثمرين في هذه العملة من خسارة كل أموالهم.

العملات الرقمية بيتكوين خسارة مؤسسات اقتصادية

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