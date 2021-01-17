سعر غلاف مجلة "تان تان" يفوق 3 ملايين دولار

تم بيع غلاف مجلة “تان تان”، رسمه الفنان البلجيكي “هيرج”، في باريس، بـ3.1 ملايين دولار أمريكي، الخميس الماضي، في دار المزادات “أركوريال”، ليحطم بذلك الرقم القياسي لأغلى فن كتاب هزلي في التاريخ.

ووفق ما نشر بصحيفة “جورنال ستار”، فقد تم تصميم العمل عام 1936 بالحبر الصيني والغواش والألوان المائية كغطاء لـ”زهرة اللوتس الأزرق”، وهو المجلد الخامس من مغامرات “تان تان”.

ويتميز العمل بتنين أحمر على خلفية سوداء، مع ملامح الخوف على وجه الشخصية المشهورة. كما أنه لم يرتد أرفف المتاجر أبدا، لكونه ذا قيمة كبيرة، ولم يعتمد هذا الرسم كغلاف للمجلد، نظرا إلى كلفة طباعته الباهظة، بل تم اختيار نسخة مبسطة بدلا منه.