سفارة أمريكا تحتفي بمرور 243 سنة على الاعتراف المغربي

احتفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط بمرور 243 سنة على اعتراف المغرب بأمريكا، وذلك في “تغريدة” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

السفارة أوردت أنه في 20 دجنبر من سنة 1777 أبلغ السلطان محمد بن عبد الله المسؤولين الأوروبيين بأن السفن الأمريكية يمكنها الدخول إلى الموانئ البحرية المغربية، ما يجعل المغرب أول دولة تعترف بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت الهيئة الدبلوماسية ذاتها: “عندما أصبح جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة عام 1789، كتب رسالة إلى السلطان، واصفا إياه بـ’صديقي العظيم والرائع…'”.

واعتبرت التمثيلية الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية أنه “بإعلان الرئيس ترامب الأخير عن الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، زيادة على العلاقات الدبلوماسية المعززة بين المغرب وإسرائيل، نواصل البناء على هذا الأساس القوي لأكثر من 200 عام من الصداقة بين بلدينا”.