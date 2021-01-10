سفارة المغرب في جنوب إفريقيا تفضح البوليساريو

بثت سفارة المملكة المغربية بجنوب إفريقيا فيديو باللغة الإنجليزية بشكل واسع على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي بجنوب إفريقيا والدول المجاورة لها، بمناسبة الذكرى الـ 77 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال الموافق لـ11 يناير، بعنوان “بين الوهم والواقع: فهم للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية”.

الفيديو مدته 37 دقيقة، يهدف إلى دحض الأكاذيب والانحرافات التي تود بعض الأطراف الخبيثة ترسيخها في ذاكرة ووعي الرأي العام الجنوب إفريقي قليل الاطلاع على حيثيات القضية الوطنية والمتأثر بسردية منحازة ومليئة بالخداع والتضليل. قد تم خلاله تقديم الحجة والدليل والتدقيق والتمحيص ووضع الحقائق في سياقها.

وعمل الفيديو على تفكيك الادعاءات المضللة التي يصر على نشرها خصوم الوحدة الترابية للمملكة، من ترسيخ الهوية إلى الحقائق القانونية مرورا بديناميكيات الأمم المتحدة.

وأجاب السفير يوسف عمراني بالتفصيل على ثمانية أسئلة طرحتها الصحافية جانيس غرافر، من أجل تصحيح الفهم وتوعية الرأي العام الجنوب إفريقي الذي طالما كان عرضة لخطاب أحادي متكرر ومضلل من طرف البوليساريو وصانعيه.