سلطنة عمان تثمن جهود أطر جامعية في الرباط

قام عدد من الطلبة المنتمين لسلك الماستر في العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، مرفوقين بأساتذتهم المؤطرين بزيارة إلى مقر سفارة سلطنة عمان في الرباط.

وناقش الزوار، خلال استقبالهم من طرف السفير الدكتور سعيد البرعمي وأعضاء السفارة، مجموعة مواضيع انصبت على مجالات السياسة الخارجية العُمانية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.

كما تم تداول العلاقات المغربية العُمانية الضاربة في التاريخ، والتي سجل السفير البرعمي بارتياح مستواها السياسي والدبلوماسي والإجتماعي والتعليمي، معتبرا أن سلطنة عُمان “تُقدر التجربة المغربية وتسعى الى تطوير العلاقات مع المملكة المغربية في شتى المجالات، لاسيما ما يتعلق بتشجيع التجارة والتفكير في تطوير مشاريع إستثمارية بين البلدين الشقيقين”.

وفي ختام الزيارة تبادل السفير وضيوفه شهادات تقدير، تؤرخ للزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها طلبة باحثون ودكاترة جامعيون إلى مقر سفارة سلطنة عُمان في الرباط.