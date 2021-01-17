سفيان بوفال يعود إلى التباري بالدوري الفرنسي

استعاد الطاقم التقني لنادي إنجي الفرنسي لكرة القدم خدمات الدولي المغربي سفيان بوفال، بعد تعافيه من تبعات الإصابة التي ألمت به أمام لوريان ضمن الأسبوع الـ13، وهي المباراة التي جرت على ملعب “ريموند كوبا”.

وسيعزز المهاجم المغربي تشكيلة ناديه أمام بوردو ضمن الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري الفرنسي، وهي المواجهة التي ستجرى على أرضية ملعب “نوفو ستاد دي بوردو” الأسبوع المقبل، بعدما خاض اللاعب تداريب ناديه بحر هذا الأسبوع.

ورغم حصوله على الضوء الأخضر من الطاقم الطبي للانضمام إلى التداريب الجماعية لإنجي، فإن الطاقم التقني تحت إشراف المدرب ستيفان مولين قرر عدم الاعتماد على خدمات سفيان بوفال أمام باريس سان جيرمان، السبت، وهي المواجهة التي احتضنها ملعب “ريموند كوبا”، لعدم جاهزيته من الناحية البدنية.

وغاب أيضا عن تشكيلة إنجي أمام الفريق الباريسي المغربي الآخر رشيد عليوي لأسباب طبية، بينما عزز زين الدين ولد خالد وفريد الملالي تشكيلة مولين أمام رفاق البرازيلي نيمار داسيلفا.

وكان سفيان بوفال اضطر إلى مغادرة أرضية الميدان بواسطة نقالة، بعدما أصيب في ساقه اليمنى في بداية الشوط الثاني أمام لوريان، وغاب عن الميادين لأكثر من شهر، إذ فضل عدم إجراء العملية الجراحية.