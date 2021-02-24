سفيرة الاتحاد الأوروبي تشيد بعملية التطعيم وتدعم المغرب لإنتاج اللقاح

أشادت كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية، بحملة التلقيح الوطنية ضد وباء فيروس “كورونا”، وقالت إن عملية التطعيم تتقدم بشكل جيد بالمقارنة مع الدول الأوروبية.
وأعربت السفيرة كلاوديا فيداي عن استعداد أوروبا من أجل تمويل وحدة لإنتاج لقاحات في المغرب مخصصة لإفريقيا، مشيرة إلى أن هذا الأمر مرتبط بتوفر بنية تحتية تسمح بإنتاج اللقاحات ووجود أيضا مستثمرين في المجال.
وأوضحت السفيرة الأوروبية، خلال ندوة صحافية حول “حصيلة الشراكة لسنة 2020 وآفاقها برسم 2021″، اليوم الأربعاء بالرباط، أن أوروبا تدعم المجهودات الدولية من أجل حصول الدول الفقيرة على لقاحات، وزادت أن العالم اليوم يواجه مشاكل تتعلق بالحصول على اللقاحات بسبب ضعف الإنتاج.
وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي أن العالم شهد سنة 2020 جائحة “كانت لها تداعيات كبرى على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، مما تسبب في كساد لم يعرف العالم مثيلا له منذ الحرب العالمية الثانية”.
وأشارت بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، في بيان صحافي، إلى أن الاتحاد وضع آليات تضامنية عديدة، سواء داخل الاتحاد أو خارجه، من أجل استجابة جماعية للحاجيات الطارئة التي نتجت عن الجائحة.
وأوردت السفيرة الأوروبية أنه “في عز الأزمة الصحية، التزم الاتحاد الأوروبي سياسياً بدعم الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة المغربية منذ الأيام الأولى للجائحة. وفي 2020، رصد الاتحاد الأوروبي بسرعة وقدرة استجابية استثنائية مبلغ 450 مليون أورو لفائدة القطاعات الحيوية كالصحة والحماية الاجتماعية والتربية”.
واعتبرت كلاوديا فيداي أن “هذه الأزمة بينت أن الشراكة التاريخية مع المغرب قائمة على الثقة المتبادلة وعلى أسس متينة؛ ما مكن الاتحاد الأوروبي من الوقوف إلى جانب شريكه على نحو سريع وغير مسبوق”، مضيفة أنه “فضلا عن أبعادها التاريخية والإنسانية والتضامنية، ستتعزز هذه الشراكة أكثر في إطار مبادئ الاحترام المتبادل والتملك المشترك والمسؤولية والشفافية”.
وتابعت السفيرة قائلة: “إذ نخوض غمار سنة 2021، يحدونا جميعا طموح مشترك في التجديد؛ ذلك التجديد الذي وُضعت معالمه في 9 فبراير الأخير في “وثيقة الاتحاد الأوروبي من أجل خطة جديدة لمنطقة المتوسط”.
وتقترح هذه الوثيقة التي استُشير فيها المغرب قبل إصدارها، وفق البعثة الأوروبية، خطوطا توجيهية عديدة في مجالات عديدة؛ كالتنمية البشرية والحكامة الجيدة ودولة الحق والقانون، والقدرة على التكيف والصمود والازدهار والتحول الرقمي والسلم والأمن والهجرة والتنقل والتحول البيئي، بالإضافة إلى خطة اقتصادية واستثمارية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطة تحدد “عددا من البرامج البارزة نذكر منها على وجه الخصوص برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لصندوق محمد السادس للاستثمار. كما ستتم تعبئة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة ومؤسسات مالية أوروبية أخرى للمساهمة في عمليات صندوق محمد السادس”.
وفي مجال التحول البيئي، أكد الاتحاد الأوروبي أنه وضع مع المغرب “شراكة خضراء” تُفصِّل العمل المشترك في مجال المناخ والبيئة والاقتصاد الأخضر.
وشدد الاتحاد الأوروبي بالمغرب على أنه يلتزم بمرافقة الانتعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد “كوفيد-19” في المغرب؛ “من خلال التحول نحو مجتمع وأنماط استهلاك أكثر استدامة وتعزيز السياسات والإستراتيجيات المناخية وإبراز الفرص التي يتيحها الاقتصاد المحافظ على البيئة وتعزيز التعاون الإقليمي”.
وأكدت البعثة الأوروبية أن الاتحاد والمغرب يتقاسمان “طموحات عديدة؛ منها استغلال الإمكانيات الاقتصادية، والتكيف مع التحديات التي كشفتها الجائحة، واستغلال فرص التطور، ومكافحة التغير المناخي”، وأبرزت أن التحدي المشترك يبقى هو “تحقيق الازدهار لمجتمعات مفتوحة، قادرة على الصمود، لا تترك أحداً خلف الركب”.
ضربة اخرى موجعة لجنرالات الجزائر،فليعلم الشعب الجزائري العزيز علينا انه يخسر الكثير جراء هادا العداء، و ليعلم الشعب المغربي ان مصلحته في تطوير علاقات متينة مع اوروبا و امريكا و اسرائيل، وان تقتصر علاقته مع العالم العربي على دول الخليج فقط، ولنخرج من خرافات الامة العربية و غيرها من الامم التي لا تنفع في شيئ
المغرب شرا لقاح شينوي وأخر بريطانيا،تاواحد فيهم ماحل معمل في المغرب ،شكرا للإتحاد الأوروبي لي فكر في أفقر قارة ونتمنى بعد التلقيح يساعد الأفارقة على التقليل من التوالد
اروبا لا تنتج اللقاح فكيف يمكنها ادا تشجيع المغرب على انتاج التلقيح، ففاقد الشئ لا يعطيه. لنضع يدنا في يد الولايات المتحدة الامريكية ومملكة المتحة البرطانية ونترك جانبا أوروبا المنافقة.
هناك انعدام للوضوح في التعامل مع الاتحاد الاوربي – هل الاتحاد الاوربي دولة منتخبة لها رئيس و حكومة ام تجمع مبهم ؟ بل السؤال كيف تتم تصورات سياسات الاتحاد الاوربي؟ من وراءها و لاجل من و لمصلحة من و لاية اهداف؟ و كما يقول اغلب المتتبعين فان هذا الاتحاد الاوربي يشبه كثيرا الاتحاد السوفياتي السابق اي انه غير ديموقراطي و غير شرعي و قراراته يتخدها موظفون غير منتخبون تماما و لا يحاسبون امام الشعوب و يسنون قوانين لم ينتخبها اي شعب من الشعوب المكونة له… هذا من جهة و من جهة اخرى يطرح مشكل التعامل مع دوله…هل نتعامل معها كدول مستقلة ام ماذا؟ نعلم ان كل دولة فيه تتنافس مع الدولة المجاورة حول السياحة و الخدمات و المعامل و الاسعار و تكلفة الانتاج و تكلفة العمل و العقار و الاراضي الخ.. و ثمة دول فيه تريد السيطرة على الدول الاخرى و تكبيلها بقوانين حتى لا تنافسها و تتقوى بل تمنع عليه عقد اتفاقيات حرة و تريد سن قوانين تافه مكبلة مثل طول الموز و لون البرقوق و نسبة الكاربون و الحموضة و شكل التفاح و انتظار اشارة لتلقيح الناس و تحديد السرعة في 10 و منع لبس لوسيغوال الخ الخ..ما علاقة اثينا باسلو؟الخيال
سفيرة الاتحاد الاوربي؟ لم نعد نفهم اي شيئ؟ هل الاتحاد الاوربي دولة قائمة بذاتها و في هيئة الامم المتحدة حتى يكون لها سفراء؟ ثم هل يجوز التكلم باسم بلدان مختلفة لها مصالح متناقضة؟ على المغرب الا يقبل التعامل مع مثل هذه الامور الغير قانونية و الغير ديبلوماسية؟ يستحيل تمثيل 29 دولة برجل او امرأة واحدة غير منتخبة ؟ ثم ماذا عن سفراء دول اوربا كل على حدى المنتشرة بالمغرب و في العالم؟ من الافضل اغلاقها و الابقاء على سفارة واحدة لا غير حتى تتضح الامور و نخرج من الدائرة الرمادية…
ثم كفانا من النظرة الاستعمارية الاستعلائية و تفقير افريقيا؟ ما زلتم لم تشبعوا بعد من استغلال الافارقة و مص عرقهم و دمائهم و تتبجحون بمساعدة افريقيا؟ افضل مساعدة هي الاهتمام باموركم و الخروج من افريقيا؟ 5 قرون و انتم تستغلون القارات و رغم ذلك تعيشون البؤس؟ اين المشكل اذن هنا؟؟؟؟؟؟ اللهطة و الخطفة بشتى الاشكال و رغم ذلك لم تشبعوا؟؟؟؟