سفيرة: محمد الخامس حمى اليهود من النازية‬

قالت سفيرة المغرب لدى كولومبيا والإكوادور، فريدة لوداية، إن المغرب، البلد الذي لا يدخر جهدا لتعزيز السلام والحوار بين الثقافات والأديان، كان وسيظل دائما أرضا للتسامح والانفتاح والتعددية الثقافية والاستقبال.
وأضافت لوداية، خلال ندوة نظمت بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست، أن ثقافة التعايش المتناغم والسلمي العريقة بين المسلمين واليهود تعد جزءا لا يتجزأ من الذاكرة الجماعية للمملكة.
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أنه “لا يوجد مواطنون يهود ومواطنون مسلمون بالمغرب، بل يوجد مغاربة فقط، كما أكد الملك محمد الخامس خلال الحرب العالمية الثانية”، مؤكدة وقوفه في وجه البربرية النازية وتطبيق أي قانون عنصري ضد اليهود المغاربة.
كما أوضحت السفيرة أن “ذلك بدا جليا عندما رفض الملك الراحل بشكل قاطع تسليم المواطنين المغاربة من ذوي الديانة اليهودية إلى نظام فيشي، وذلك رغم الضغوطات الكبيرة من الحماية الفرنسية”.
العرب، الأمازيغ، الأتراك حموا اليهود من النازية محاكم التفتيش، اللأوطودافي، الجيتوهات، وحتى البوغروم! رد الجميل هي المجازر و محارق الفوسفور الأبيض! التطبيع قد يفهم! التصهين السريع لغز حقيقي! ما تفسير متلازمة التصهين الذبابي؟ هل هو سحر الدولار، استيلاب الجهل، فرجة اعتراف الكامير أم جوع الكوميرا و طمع الفيزا لتل أبيب؟ حماية أهل الذمة واجب شرعي حسب مقتضيات الشرع، القانون،الإنسانية، حقوق الإنسان! التواطؤ مع الصهاينة المجرمين والتفريط في الحقوق التاريخية و الرمزية خيانة عظمى! تحية لا تطبيعية للذباب المرضى بالتطبيع!
وماذا قدموا في المقابل للمغرب بعد ان صاروا دولة عظمى؟ نعم لم يوءذونا كما اذونا بعض الاخوان العرب المسلمين ولكنهم لم يقفوا وقفة رجل كي يكونوا سنداً لمن حماهم وقت الشدة
ليكن في علمك أن “أهل الذمة” مصطلح عنصري مقيت يقوم على التفرقة بين المواطنين على أساس ديني و يضع فئة مواطنين من الدرجة الثانية. هذه الثقافة بئيسة و لا مكان لها في القرن الواحد والعشرين، قرن حقوق الإنسان و المساواة و نبذ العبودية و التمييز على أساس الإنتماء الديني أو العرقي.