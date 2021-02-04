سفير إسرائيل يزور "الملاح" في العاصمة الرباط

سفير إسرائيل يزور "الملاح" في العاصمة الرباط
صور: مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 4 فبراير 2021 - 16:19

قام دافيد غوفرين، القائم بأعمال الممثلية الإسرائيلية في المغرب، بزيارة الملاح (الحي اليهودي القديم) في مدينة الرباط، وسوق المدينة، وفق ما أوردته صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” على موقع “فيسبوك”.

وقد قام غوفرين بزيارة الكنيس الرئيسي في المدينة وكنيس الحاخام شالوم الزاوي، الذي تم تجديده وترميمه خلال العقد الماضي.

كما التقى الدبلوماسي الإسرائيلي ممثلين عن الجالية اليهودية في المغرب ورجال أعمال.

وعن انطباعاته بعد الزيارة، قال السفير غوفرين: “لقد كانت زيارة المواقع التاريخية للجالية اليهودية في الرباط غاية الإثارة للعواطف. المغرب مثال للتسامح والتعايش والأخوة بين الأديان”.

الحي اليهودي القديم العلاقات المغربية الإسرائيلية الممثلية الإسرائيلية في المغرب دافيد غوفرين

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